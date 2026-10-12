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▲GD在IG限時動態轉發台灣國旗。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn）

韓國天團BIGBANG於9日起，一連三天在台北大巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，演出結束後，GD也開心在IG限時動態感謝粉絲，只見他用台灣國旗打上了「I LOVE U V.I.P」，然而似乎用台灣國旗容易掀起爭議，他發完之後就默默刪掉了，不過已經被廣大粉絲截圖流傳。昨（11）日演出結束後，GD在IG轉發自己坐在後台推車上，準備被工作人員推上台的影片，並且寫上「I ❤️ U VIP」，而中間的愛心是台灣國旗圖案，看起來相當俏皮可愛。不過GD的粉絲並不只台灣人，因此照片公開後，他似乎覺得有些敏感，容易掀起爭議，因此不久後就刪除了影片，只留下台北演出的片段，讓許多粉絲感到相當可惜。BIGBANG三場大巨蛋演唱會昨晚，GD、太陽、大聲不只帶來許多經典曲與新歌，GD演出尾聲還感性說「終究還是結束了。」大聲則承諾唱歌到生命最後一天；太陽則表示：「如果沒有你們，我們根本不可能迎來20週年。」GD則坦言自己等待3人合體的這一刻已經好多年，更用中文向台灣粉絲約定：「等到花再次盛開的時候，我們再見面吧。」