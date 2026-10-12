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美國職棒大聯盟面臨封館危機之際，向球員工會提出的最新版勞資協議（CBA）內容引發熱議。針對季後賽賽制的重大變革，美國媒體《Dodgers Way》直言，若新制順利推行，幾乎等同於保證洛杉磯道奇未來每年都能成為國家聯盟冠軍賽（NLCS）的常客。原因在於無論是降低例行賽比賽數量，以及高種子可自選季後賽對手的賽制變革，都將大幅提升道奇隊的優勢。根據提前曝光的談判內容，MLB提議將例行賽從現行的162場縮減至154場，恢復到1960年擴編前的賽事規模。只要不影響球員整體薪資收益，這項變革預期不會遭遇太多阻力。此外，分區系列賽（LDS）將從5戰3勝制改為7戰4勝制。此舉不僅能為勞資雙方帶來更豐厚的季後賽轉播與票房利潤，對低順位種子球隊而言，也能確保獲得至少兩場主場賽事。在7戰4勝的賽制下，即使球隊陷入0勝2敗的劣勢，也不至於像過去那樣令人感到絕望，預計能提升球迷的觀賽體驗。新版協議中最具顛覆性的變革，在於季後賽對戰組合的決定方式。MLB提議廢除現行固定的對戰種子序（例如第3種子固定交手第6種子），改由高種子球隊在第一輪外卡賽與分區系列賽中「自行挑選」對手。這意味著第3種子能在第5與第6種子之間做選擇；而到了分區系列賽，將由第1種子優先從外卡晉級隊伍中挑選對手。美媒《Dodgers Way》分析指出，這項新制將讓道奇獲得極大優勢。自2022年賽制更改以來，道奇展現極強的例行賽宰制力，已兩度奪下第1種子、一次拿下第3種子。在多數賽季中，道奇都將握有挑選季後賽對手的特權。若能避開球風相剋或近況火熱的隊伍，將大幅提升他們晉級國聯冠軍賽的機率。這項制度也賦予高種子球隊創造話題賽事的權力，可能促成更多火爆的同區宿命對決，例如道奇對教士、釀酒人對小熊，或是勇士對費城人等。儘管奪冠的唯一途徑是擊敗眼前所有的強敵，但能夠親自挑選對手，無疑為道奇這類例行賽強權增添了難以估量的巨大優勢。