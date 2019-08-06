（中央社台北6日電）香港「反送中」示威者今天召開「民間記者會」，促請港府停止鎮壓，並儘快回應民間5大訴求。據表示，組成民間記者會是為了抗衡港府的「一言堂」。

這場「民間記者會」並呼籲港府，不必浪費行政資源召開警方或其他政府部門每日記者會，企圖以這些手段模糊問題焦點。

立場新聞引述新聞稿表示，一群來自抗爭運動不同崗位的市民今天在旺角召開「民間記者會」。戴著黃色安全帽和口罩的發言人陳先生（化名）說，香港政府和警方日前的記者會「言論不盡不實，對市民的抗爭行為惡意扭曲」，一群熱愛香港、爭取公義的香港人感到極度憤慨和失望。

他表示，有鑑於此，決定自行組成民間記者會團體，集合更多未被主流媒體報導的聲音，並公告天下，以正視聽。

陳先生舉例，香港財政司長陳茂波昨天在記者會中「意圖抹黑（反送中）示威遊行影響經濟發展」，但是香港第2季經濟成長放緩實際是受外圍環境影響，與遊行沒有直接關係，包括零售和出口業早在4和5月就已出現放緩。

陳先生重申民間5大訴求，希望政府能夠真正還政於民，回應市民訴求，並譴責警方連串暴力行為，呼籲警方及政府不要與市民為敵，並促請港府儘快處理部分警務人員濫權的行為，以及調查7月21日元朗連串疑似黑社會無差別攻擊市民的事件。

陳先生強調，「民間記者會」絕非任何運動大台，只是一個將民眾聲音向外宣揚的平台。所述內容，均由民眾發聲，目的是為平衡政府「一言堂」，希望將更多真相拼湊讓香港市民得知。

為支持反送中，香港各界昨天舉行罷工、罷市和罷課「三罷」行動。特首林鄭月娥當天上午率官員舉行記者會表示，極端分子玉石俱焚的作法只會將香港推上不歸路。

她還表示，由於事態正急速發展並擴散到各行各業，警方昨天開始每天舉行記者會，政府部門也會按需要舉行跨部門新聞發布會，首場發布會於昨天下午開始。

港人針對「逃犯條例」草案的反送中抗爭行動已持續近兩個月，所提出的5大訴求包括：撤回逃犯條例草案、釋放被捕示威者、成立獨立調查委員會徹查警方暴力鎮壓舉動、收回對612抗議行動的「暴動」定性以及盡快實行雙普選。（編輯：周慧盈/邱國強）1080806