中國大陸的經濟狀況真的超級好嗎？民運人士王丹今（ 6 ）日在臉書貼出一張由中國網路媒體製作的圖表，圖中顯示大陸各省的財政狀況一覽。除了上海之外，其他全都呈現赤字，王丹也形容：「就像內部千瘡百孔的樹。」

王丹在臉書上貼出這張圖表，並說：「看看這張圖表吧，除了上海以外，全中國所有省市的財政全部都是赤字。」；並認為中共「張牙舞爪的背後，又何嘗不是無限的驚慌失措呢？」，他也形容大陸各省的經濟狀況就像「一棵大樹，表面上還似乎站立著，其實樹幹內部已經千瘡百孔。」

這張圖中顯示，盈餘的地區僅上海，盈餘 192.2 億人民幣；接下來則全都是赤字，赤字最少是天津的 205.9 億人民幣，最多的則是河南，赤字多達 3990.1 億人民幣。

貼文一出後也有人對此提出質疑，王丹則貼出一張推特截圖，內容為一陝北人所說的話，這位陝北人提到：「這是假的，實際上更高，我們一個財政年收入 5 億的縣赤字高達 150 多億，兩個全國百強的縣合起來就差不多 2000 多億，怎麼可能全陝西才 1500 多億？某國的最大問題是土地和財政都抵押給房地產，只有消化了現有庫存經濟沫才會擠出。政府所有錢都在裡面，包括大部分國有企業。現在房地產綁架了經濟，慢慢消化吧。」

王丹也說：「那些覺得這些數據不可信的人，可以看看中國內部的人的信息。事實是問題比這個還嚴重。中產階級也在紛紛大逃亡。全世界都認為中國經濟很好，只有中國那些掌權者自己知道真相。」