泰銖曾是 1997 亞洲金融風暴的引爆點，不過在這一波貿易戰引發的貨幣貶值潮之中，泰銖卻成了亞洲地區最安全的貨幣。

進入 8 月份，中美貿易戰的煙硝味比以往更加濃厚，亞幣有如搭上雲霄飛車，日圓強漲 2%、新台幣貶值 1.2%，印度盧比和韓元更貶值近 3%，只有泰銖老神在在、相對穩定。

分析師表示，從泰國經常帳盈餘改善、外匯存底創新高來看，泰銖近期內將是亞洲區域最安全的貨幣。

彭博社報導，泰京銀行 (Krung Thai Bank Pcl.) 策略長 Jitipol Puksamatanan 表示，泰國並未像其他新興市場那樣遭受到貿易戰惡化的衝擊，因此泰銖仍然相當安全。Puksamatanan 過去對泰銖匯率變化的觀察相當準確，他預期泰銖可能從周二 (6 日) 的 30.768，升至年底的 30.25 泰銖兌 1 美元。

從上周開始，新興市場遭受三連擊：聯準會降息、川普繼續對中國加關稅，以及人民幣貶破 7 元大關。一般認為，7 元是人民幣重要心理關卡，而周一人民幣出現離岸在岸雙雙破 7 的情況，市場解讀，是對中國受到更重關稅壓力的反應。

台灣、南韓和泰國同樣屬於經常帳盈餘國家，但在這次風波中，泰銖卻可以不遭受貶值衝擊，究其原因，新加坡銀行 (Bank of Singapore Ltd.) 外匯策略師 Sim Moh Siong 認為，這是因為泰國產業並非位在貿易戰直接衝擊的火線上。

對於想躲避流彈的投資人來說，泰銖可能是個好選擇。澳盛銀行亞洲研究部主管 Khoon Goh 也表示，泰銖近來優於其他貨幣的強勁表現就是最好的證言。

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