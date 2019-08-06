日本日華友好議員聯盟，今(6)日拜會嘉義縣政府，縣長翁章梁親自接待，雙方在促進產業文化觀光互動、農業對策等進行意見交換；席間，日方邀請嘉義縣11月7日到日本參加世界茶節秋季祭典，嘉義縣也同時邀請日本在9月7日到16日間，來嘉縣參加2019世界搏茶。

嘉義縣與日本靜岡縣的產業、觀光、文化資源極為相似，兩縣分別有阿里山和富士山、阿里山茶和綠茶、阿里山森林鐵路和大井川鐵道，及櫻花和山葵，以「山、茶、花」奠定彼此友誼基礎；靜岡縣與嘉義縣幾乎同樣面臨人口外流及農業勞力老化的問題。

日本靜岡縣議員聯盟一行20人，今天由會長森竹治郎率團拜會嘉義縣長翁章梁，雙方就如何促進靜岡縣與嘉義縣的產業文化觀光、農業對策等進行意見交換；雙方互邀分別在9月與11月舉辦的世界搏茶會、世界茶節秋季祭典，進一步進行茶文化的交流與互動。

翁章梁表示，臺灣早期農業都以小農為主，耕作面積規模小而且零散，經營上也缺乏效益，管理工作也較不注重；現在農民平均年齡將近65歲，高齡化也導致勞力老化迅速，若有年輕人想從事農業，也陷於無農地可經營的困境。

對於嘉義縣的咖啡及茶葉，翁章梁則說，茶葉是嘉義縣的經濟作物之一，阿里山茶是半發酵茶葉，泡的過程較麻煩，因此也有功夫茶的稱號；嘉義縣除了茶葉外，高山咖啡豆也是相當有名，因為高海拔、日夜溫差大，相當適合種植阿拉比卡咖啡豆。

森竹治郎希望，未來兩縣能在茶、山以及山葵等，做更多且更良好的互動及銷售學習。