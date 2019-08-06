中信兄弟本場比賽在主場迎戰Lamigo桃猿，而今(6)日同時也是球隊當家球星「恰恰」彭政閔的41歲生日，在全隊眾志成城的信念之下，兄弟克服了一度落後多達5分的劣勢，在8局下打進6分大局，終場以12:6大勝對手，也送給彭政閔最好的生日禮物。

此役1局上，兄弟因為處理陳晨威的滾地球發生失誤，因此讓跑者上到二壘，之後他也趁著林泓育的滾地球回來攻得分數，讓桃猿先馳得點。不過兄弟在3局下展開反擊，黃鈞聲安打上壘後靠著觸擊上得點圈，吳東融的內野安打讓球隊攻佔一三壘，王威晨再適時敲出高飛犧牲打，幫助兄弟將分數追成1:1。

前5局雙方形成投手戰，不過到了6局上半戰局風雲變色，陳晨威的安打開啟了猿隊該局的攻勢，隨後林立敲出二壘安打，林泓育獲得敬遠保送，擠成滿壘；一出局後朱育賢內野安打先敲回1分，接著陳俊秀一棒將球掃出全壘打大牆之外，形成一發滿貫砲，桃猿單局從萊福力手上海灌5分，取得6:1領先。

不過兄弟沒打算在主場就此繳械投降，6局下林智勝的安打先打回1分；第7局壽星彭政閔敲出二壘安打，桃猿換投為林柏佑，但他接連被岳東華和周思齊敲安掉分；桃猿在一三壘有人的情況下再換上黃子鵬，他在抓下兩個出局數後退場，由葉家淇接續投球，但王威晨三壘滾地球造成林立失誤，三壘跑者回來得分，之後陳子豪掃出安打，帶有2分打點，比賽又回到6:6平手的局面。

8局下，詹子賢一上來就選到保送，之後蘇緯達犧牲短打護送隊友上得點圈，下一棒的岳東華選到保送，高宇杰擊出三壘方向的滾地球、讓一壘跑者在二壘前被封殺；兩出局一三壘有人的情況下，王勝偉敲出三壘方向滾地球，裁判判安全上壘，桃猿提出挑戰但失敗，兄弟跑回超前分，以7:6取得超前。而這一個判決似乎也擊垮了桃猿的士氣，之後王威晨和陳子豪的兩支安打掃回5分，兄弟取得6分領先，桃猿下個半局反撲無力，最終就以6:12輸球。

兄弟今天全場共敲出15支安打，其中彭政閔就包辦了2安，而陳子豪則是繳出3安「猛打賞」的成績，還打回了5分打點，是此役的致勝大功臣；另外，開路先鋒吳東融表現稱職，單場有4安的演出，王威晨則是1安、跑回2分、3打點。