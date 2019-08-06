週二 (6 日) 美股集體高開，市場一反前 2 個交易日美股大跌場景，截至台北時間晚間 23 時許，美股早盤反彈近百點，反彈力道並不大，市場仍然相當關注美中貿易戰的發展情勢。

道瓊日線走勢圖 圖片來源：investing.com

焦點股方面，連續大跌 3 個交易日的蘋果 (AAPL-US) 週二早盤亦出現反彈近 1%，另外亞馬遜 (AMZN-US) 反彈 1%、Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 則上漲 0.8%，台積電 ADR 則是出現較大反彈暫上漲 2.88% 至每股 41.02 美元。

台積電 ADR 日線走勢圖 圖片來源：investing.com

而市場除了持續關注貿易戰進展以外，美國經濟概況亦是華爾街聚焦焦點，因隨著 S&P 500 進入財報季尾聲，S&P 500 資訊類股、原物料類股、工業類股財報出現較大程度獲利衰退，故市場憂慮，若美國實體進一步放緩，恐進一步拖累企業的 Q3 財測下修。

週二 (6 日) 美國勞工部公布 6 月份 JOLTS 職位空缺數，報 734.8 萬個職位空缺，是低於預期的 745 萬；而此前美國勞工部公佈的非農就業報告顯示，美國 7 月非農就業人數增加 16.4 萬，亦低於預期的 16.5 萬。

另一方面，美國銀行分析師 Mark Cabana 週二 (6 日) 發表研報表示，估計聯準會 (Fed) 將可能於 Q4 重新擴大資產負債表，以緩解下一輪美國財政部發行國債時可能出現的資金壓力。

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