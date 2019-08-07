華裔球星林書豪今年季後陷入無球可打的窘境，然而在上賽季在有限時間內(19.4分鐘)，他仍然能貢獻9.6分和3.1助攻，比聯盟很多替補控衛的數據更加出色。但在各隊季後自由市場採買大致已經結束的情況下，林書豪卻還是乏人問津，而且到海外去打球的聲音也越來越大，事情何以致此？

去年2月林書豪做出一個勇敢的決定，他和老鷹達成買斷協議，然後加盟彼時後場戰力匱乏的暴龍。當時多倫多已經把Delon Wright給交易出去，而Fred VanVleet也受傷缺陣，客觀來看這確實是林書豪的機會。

但他也坦言，在這關鍵的10-15場比賽，他並沒能打出該有的水準、搏得教練信任。於是從3月19號對尼克的比賽開始，他的上場時間就被逐步減少，季後賽更是只打了8場、場均僅出賽3.4分鐘，負責處理掉所謂的「垃圾時間」。而這一段經歷大大降低了他在買主心中的順位。

暴龍是一支缺少合格控球角色的球隊，這支球隊在季中大量補進了鋒線，但卻也因此讓他們後場戰力相當吃緊。Kawhi Leonard單兵攻防能力無庸置疑，但他遠不是像LeBron James一樣能梳理好球隊進攻的人物，而VanVleet在各種意義上都更像是名得分後衛。這種情況下，主控Kyle Lowry肩上的壓力可說是相當大。林書豪若無法在暴龍打出價值，那他也很難在其他有季後賽實力的球隊爭得一席之地。

林書豪是一名優缺點都相當明顯的球員，他擅長發起擋拆和推快節奏，但投射手感看天吃飯，防守上努力有餘、但橫移能力不足。他在打法上更偏向一名球星，但這在有時候並不如一名工兵型球員好用。

在去年打超過50場、每場執行超過2次以上的擋拆持球人中，林書豪以每回合0.94分排名第26，而排在他前面的名字大多屬於Damian Lillard和Stephen Curry這些頂尖球星。他平均每一場可以靠擋拆得到4.4分，命中率50.6%，是相當不錯的數據。這也是為什麼只要給林書豪合理的配置和一定的球權，他總能拿到一定數據的原因。

不過他缺乏的是在另一名球星身邊打球的能力，他上季的三分球命中率僅有29.4%，還不到三成。而且在接球投籃的情況下，他的命中率進一步的下降到28.9%。而做為拉開空間效果最明顯的底角三分，他的命中率居然只有兩成。另一方面，他的主要競爭對手VanVleet，此一數據則是高達48.2%。

這樣的打法，讓他去年在暴龍的效率值僅有-4.5，全隊倒數第三。簡而言之，林書豪現在並不具有成為球隊前三攻擊點的特質，但他在這幾年打法並沒有轉換到讓他能成為一名合格的副手。他不能把握製造出來的外線空檔，也無法在防守端保護自家球星，這讓他很難在強隊立足。

而去年沒有打進季後賽的球隊，也只有巫師和灰狼的陣容比較適合他發揮，在選擇性相對較少的情況下，目前無隊收留的悲劇也變成必然的情況了。

