台北市長柯文哲，步入花甲之年的這一天，也是他組織「台灣民眾黨」成立大會的大日子。明明是一甲子的大喜之日，柯文哲似乎仍舊不改大砲個性，繼前一天批評總統蔡英文「妳不貪污，但妳旁邊的人都貪污，不是嗎？」，再反批「民進黨跟國民黨比起來，真的有比較清廉嗎？」批判執政當局毫不手軟，字字句句看似說得理直氣壯，實則是為了新成立的政黨。

批評執政當局，似乎已經變成柯文哲聚集聲量的主要手段之一。也剛好與他的形象不謀而合，畢竟柯文哲之所以能受到支持者的擁護，就是因為他那看似口無遮攔的個性，也因此每當柯文哲失言時，總是會有支持者幫他辯解：「跟一般政治人物謹言慎行的形象完全不同，柯文哲就是想什麼就說什麼。」但相較於七年前剛踏入政治領域的柯文哲，到現在對外發言，時而保守謹慎時而砲火猛烈，字字句句無論是褒是貶，其實不難看出都是有目的性的發言。

靠著左打蔡英文與民進黨，右批韓國瑜與國民黨，一次又一次辛辣無比的發言，看似能讓柯文哲爭取到了媒體曝光度，也增加了網路討論聲量，不過實則損人不利己。從柯文哲一席「妳不貪污，但妳旁邊的人都貪污，不是嗎？」言論，只見批評不見提出證據去強化自身的論述，說穿了只是在罵人罷了。像這樣的負面操作，除了能夠獲得足夠的曝光度，充其量只能穩固既有支持者，無法再更近一步爭取中間選民，吸納蔡英文的支持者。

而這兩天柯文哲的辛辣發言，很明顯是為了台灣民眾黨的成立而來。成立新政黨，最需要的就是曝光度與聲量。因為柯文哲這兩天的「旁邊的人都貪污」一說，台灣民眾黨的「成立大會」，吸引了多到不能再多的關注度，但號稱成立大會，充其量只是依照政黨法規定走個過場，實際上台灣民眾黨根本還不能算是合法成立的政黨。要一鼓作氣延續台灣民眾黨的話題性，勢必不能再只是靠著罵罵民進黨、酸酸蔡英文這種負面操作。柯文哲究竟是在「藏招」，還是除了批判以外「沒步了」，短期內即將見真章。