美國總統川普週二 (6 日) 推文指出，他願意支持明年受關稅影響的美國農民，意指貿易戰可能會持續到 2020 年。高盛表示，最可能的結果是 2020 年大選前，美中不會達成任何協議。

美國政府週二 (6 日) 將中國列入匯率操縱國，加劇金融市場動盪不安，川普推文淡化影響，他表示美國的經濟形勢「非常強勁」，利率和投資機會正在吸引大量來自中國與其他地區的資金湧入美國。

川普推文淡化貿易戰對美國的影響，稱美國的經濟形勢「非常強勁」(圖片：翻攝川普推文)

川普推文寫道：「基於安全、投資和利率的理由，大量的資金正從中國和世界其他地方湧入美國！我們處於非常有利的地位。企業也在大量投資美國。見證美好的事情！」

上週川普宣布 9 月 1 日起對剩餘 3000 億美元中輸美商品加徵 10% 關稅，中國已著手一系列報復性的言論和行動，週一美元兌人民幣匯率跌破 7，這是自 2008 年以來首次跌至關鍵心理水準。

中國還要求中國國有企業暫停購買美國農產品，對近期採購的美農產品加徵關稅，以抵制最新的關稅威脅。

川普週二推文稱：「正如中國在過去 2 年中所瞭解到的，偉大的美國農民知道，中國不會傷害他們，因為他們的總統與他們站在一起，做了其他總統不會做的事情 —— 如果有必要，我明年還會再做一次!」

川普試圖安撫其大票倉 (美國農民)，美國政府已為因報復性關稅而遭受損失的農民提供 280 億美元的救助方案，週二，川普表示，如果貿易戰持續到 2020 年，他將延長補貼計劃。

環時總編回應川普推文。(圖片：翻攝胡錫進推文)

中國官方喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進回應：「中國無意傷害美國農民，傷害他們的是當前的美國政府。我相信美國農民不是傻瓜，他們能分辨出該政府是在對其行善，還是為政治野心而犧牲農民的利益。」

高盛週一 (5 日) 警告客戶，貿易協議現在看來遙不可及，因為美中雙方正採取更強硬的立場對峙。

高盛稱，最有可能的結果是在 2020 年大選之前不會達成任何協議，並且川普威脅對 3000 億美元中輸美商品的 10% 關稅將在選舉期間繼續實施。

高盛認為，很明顯，這不僅關於貿易、甚至也不僅僅關乎智慧財產權，這是關於兩個超級大國的競爭。

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