美中貿易戰與匯率戰越演越烈，引發外界認為談判可能破局！週二 (6 日) 白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，川普總統仍對達成協議抱持開放態度，對中國加徵的關稅也保有彈性。

隨著美中貿易戰白熱化，原計畫 9 月中方將赴美磋商行程是否持續？引發外界關注，庫德洛週二釋出最新說法，他表示：「事實上，我們願意談判。我們計畫中國代表 9 月來這裡 (華府)，關稅方面的情況可能會發生變化。」

為了應對談判牛步化，美國總統川普上週四 (1 日) 決定祭出新一輪關稅，計畫於 9 月 1 日起實施，美國財政部本週一 (5 日) 將中國指定為匯率操縱國。

庫德洛表示：「在他 (川普) 推文和他與貿易團隊談話過程中，他 (川普) 希望談判持續，他願意達成協議，但這必須是美國的正確協議，我們更喜歡商業協議。」

對於其他外媒報導庫德洛反對新關稅，對此，庫德洛拒絕回應。

隨著美中僵局的繼續，美國的談判優勢為何？庫德洛表示：「美國具有明顯的經濟優勢，關稅負擔對中國的影響幾乎達到 100％。美國經濟良好且蓬勃發展，沒有通膨，令人遺憾的是，中國不是，中國經濟正在瓦解，並非 20 年前的強國，。」

上週五 (2 日) 中國外交部發言人華春瑩表示，美方需展現誠意與誠信，證明美國是值得信賴和可以談判的夥伴。中國官媒週二回應，由於美國對中國輸美商品徵收關稅，還貼上匯率操縱國標籤，中國不再期待來自美國的善意。

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