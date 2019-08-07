台南再添一例本土登革熱！疾管署今(7)日公布，台南安南區公塭里一名50多歲男性染病，平時活動地以住家及安定區中沙里工作地為主，惟距安南區日前確診之本土病例住家有段距離，因此還需進一步調查以釐清感染源。

疾管署表示，該名個案近期無出國史，7月18日起陸續出現出疹、嘔吐、肌肉痛、關節痛及發燒等症狀，於7月21日第三度就醫時採檢通報並住院，於8月6日經二採檢驗確診，目前個案仍住院治療中，同住家人無疑似症狀。

疾管署說，衛生單位防疫人員於7月21日已完成個案住家之噴霧壓罐作業，及住家周邊之孳生源調查與清除，預計今日進行個案工作地之戶外噴藥及戶內孳生源清除等防治作業。

根據疾管署統計，今年截至8月6日國內累計66例本土登革熱病例，為高雄市48例(三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例)、台南市17例(東區6例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例)、桃園市1例(中壢區)。

疾管署強調，未來幾天受利奇馬颱風及其外圍環流影響，部分地區可能出現豪大雨，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。