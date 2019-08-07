美國國際數據公司 IDC 指出，iPad 在第二季度的銷量超過其他平板電腦，Apple(APPl-US) 目前佔全球平板電腦市場的 38.1%，相比去年同期成長，反觀蘋果競爭對手在此期間則很大程度地持續減產及減少出貨量。

2019Q2 平板電腦市場前五大公司相關數據 (圖片: appleinsider.com)

雖蘋果已不再定期於財報揭露產品出貨數據，但 IDC 的數據顯示，估計平均銷售價格 (平均售價) 約為 413.01 美元，基於最新的季度收益報告，該季度的 iPad 收入為 50.8 億美元。

這與 2018 年同期的平均售價 401.11 美元相比有所提高，即表明消費者對於更昂貴的型號的需求提高。到目前為止，2019 年的發布包括 iPad Air 和更新的 iPad mini，而標準的 9.7 英吋 iPad 自 2018 年以來則未更新。

在市場的其他部分，三星的以第二名之姿市場份額成長了 15.2%，儘管出貨量年增率下降 3.1% 至 490 萬台，此可能是起因於其他市場也出現了下滑。華為的市場份額從 10.5% 降至 10.3%，出貨量下降 6.5% 至 330 萬台，而聯想則因年增出貨量下降 25.9％至 750 萬台而以 5.8％的份額排名第五。

另外，亞馬遜 (AMZN-US) 是唯一與蘋果同步成長的前五大公司，年增率 46.3% 至 240 萬台，市場份額從 4.8% 成長到 7.4%。

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