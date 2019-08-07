台灣手搖飲料店「一芳水果茶」在微博高喊「堅決一國兩制，反對暴力罷工」，引爆爭議。總部昨（ 6 ）發表聲明，強調「用台灣在地的水果做最好的水果茶」是不變的初衷，未來將恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲推廣。聲明雖未能平息批評，不過有網友提起同樣曾因政治表態陷爭議的吳寶春麵包，認為一芳過段時間就能繼續狠賺台灣人的錢了。

一芳水果茶爭議持續延燒，有網友在《批踢踢》八卦版問起吳寶春麵包近況，顯然是想藉此討論一芳水果茶的未來下場。該網友好奇提問，從上次的「中國台灣麵包師父吳寶春堅定支持一國兩制」事件後，他的店生意有受影響嗎？並猜測以台灣人的個性，「應該是絲毫不受影響吧」。

文章一出，引發網友熱烈討論，紛紛在底下留言表示，「生意更好」、「生意好到不行」、「生意照樣很好 平常日店內一堆人」、「我的深綠朋友們都還是排隊買」、「台灣人講抵制就是個笑話」、「百貨公司的臨時櫃賣超好」、「林鳳營牛奶照樣暢銷，台灣人講抵制笑死人了」、「前幾天剛經過高雄巨蛋店 生意超好」、「一堆婆媽貴婦照吃啊」。

不過也有網友指出，撇開政治立場不談，吳寶春麵包得過冠軍，品質算是業界頂尖；但一芳水果茶在手搖飲料界，有類似吳寶春麵包這樣的口碑嗎？認為兩者的「未來下場」，恐怕也未必完全一樣。（編輯：倪浩軒）