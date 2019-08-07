天后Jolin蔡依林今年憑著歌曲《玫瑰少年》奪下金曲獎年度歌曲，而她的「緋聞網友」五月天阿信昨（6）日突在YouTube開立個人頻道，而上傳的首支影片就是《玫瑰少年》五月天版，不到一天就衝破24萬點擊率，被大批網友敲碗求他與天后合體。而蔡依林隨後也在臉書上轉發，並撒嬌地對阿信喊話，在七夕這天大放閃，引起網友暴動。

阿信6日在個人頻道上傳了日前在「超犀利趴」演唱的《玫瑰少年》五月天版本，相較於蔡依林激昂的快歌版本，阿信版更像是輕柔的訴說，耳目一新的詮釋方式再次受到粉絲歡迎。而影片一公開立刻引來天后轉發，蔡依林在7日凌晨分享這則影片且淘氣的寫下：「五月花，該合體了嗎～哥～」，選在七夕當天主動邀約合體且放閃，令大批粉絲超興奮留言：「碗都快敲破了，跪求合唱！」、「許願！孩子的爸媽合唱」、「跨年合體好嗎！」

被稱為「緋聞網友」的兩人在網上互動頻繁，蔡依林每每發文都能見到男方在下方留言，日前蔡依林出國旅遊時發出與老外雕像的勾手照，並寫下《詩人漫步》的歌詞「你是詩人～」，阿信便在底下留下心碎的表情符號，引來不少網友歪樓叫阿信不要吃醋，逗趣的互動令粉絲看了心超癢，期待兩人「趕快在一起然後合唱（？）」。

「超犀利趴」在上週末圓滿落幕，五月天秉持著唱好唱滿的精神今年再度壓軸登場，除演唱《玫瑰少年》外也帶來歌曲《䧳雄同體》、《愛情萬歲》、《愛情的模樣》，再以《彩虹》、《盛夏光年》，滿滿愛的主題，將演唱會拉至最高潮，最後演唱《透露》劃下完美句點，阿信感性地說：「不知不覺超犀利趴來到第10年，感謝這十年來讓這個夢想都沒消失的所有朋友們。」並感謝所有曾參與過超犀利趴的樂迷們。（編輯：吳俐文）