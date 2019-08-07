新港奉天宮曾為全台少數中元不普度廟宇，經104年起新港奉天宮完成百年大醮及圓醮後，今年在信眾建議、董監事支持及擲杯請示恢復普度，7日完成連續三天的普度齋壇法會，並將物資捐贈給新港鄉公所，鄉長林茂盛特頒感謝狀予以感謝。

奉天宮董事長何達煌說，中元普度這項古老習俗，新港地區在百多年前的光緒年間逐漸式微，曾經有難以為繼的危機，經新港先民與商戶發起重興｢蘭盆會｣，當時會員四十餘名，募款數百圓，舉辦盛大的祭典，剩餘的款項則購置田產一甲多，用每年所收的佃租三十圓作為祭費。

然而這項傳承久遠的舊習，卻在日治初期終止不再舉辦，新港盂蘭盆會也於明治卅五年（1902）起廢撤，這也是新港百年來未再見到大規模中元醮之緣由。新港奉天宮是少數沒辦中元普度的宮廟，新港街面鬧區百年來皆改由各家自行在門口祭祀，在民國104年的百年大醮科儀中有規模盛大的普度法會，事後有信眾建議舉辦中元普度，獲得董監事們支持。

新港奉天宮今年恢復百多年前傳統，於農曆七月五、六、七日連續三天，舉辦「己亥年啟建靈寶啟燈消灾赦罪法會暨無上拔度普度齋壇法會」，奉天宮說明，此次主法的延陵道壇吳政憲道長的普度科儀重在陰陽兩利，與其他地區的做法比較不同，此場法事主要護祐陽世者身體康健；前世者能脫離苦厄到達極樂。

奉天宮解釋，普度除在自家門口的「家普」外，還有公普及私普（或稱街普）之型式。「私普」，就是以街庄為主，輪流舉行的普渡。「公普」（又稱廟普），由地方村落的寺廟舉行法會，聘請僧侶或道士設壇作法施放燄口、普度孤魂野鬼。

7日奉天宮完成普度法會後，將普度品捐贈各慈善團體，包括新港鄉公所各低收入戶、新港法華寺、新港馨園、新港扶緣、嘉義縣慈善團體聯合協會、嘉義市若竹兒等共計12個單位。