針對週刊媒體報導，鴻海前董事長郭台銘，以及台北市長柯文哲8月1日晚間就見過面，雙方共商合作爭戰2020總統大選，郭台銘會中甚至提到，只要民調贏國民黨提名的高雄市長韓國瑜，或者民進黨爭取連任的總統蔡英文5到10個百分點，就宣布投入選戰。對此郭台銘發言人、永齡基金會執行長劉宥彤，今天（7日）下午出面接受媒體訪問時，她轉述郭台銘的回應，表示「全部都是胡說八道。」

針對週刊媒體報導，郭台銘回國後，8月1日晚間就與柯文哲會面，雙方更針對國政願景進行40分鐘的交換意見，會中郭台銘更直接詢問柯文哲「你要不要幫我？」柯文哲則回應「你要選得贏我才來幫你，」郭台銘更霸氣表示「好！我們就來討論如何贏！」據報導，過程中柯文哲也不時針對郭台銘在國民黨內總統初選時，所表現出的缺點進行提點，雙方歷經兩個小時的會談後，已經建立基本的合作信任。

不過針對週刊報導，不僅台北市長柯文哲上午出面否認，強調內容「三分真七分假，可以去寫政治科幻小說了。」劉宥彤也轉述郭台銘說法，表示報導內容「都是胡說八道，編劇的成份居多。」由於報導中也描述，劉宥彤也是郭柯會其中一名與會人員，對此劉宥彤也嚴正否認，她表示現階段對於郭柯的認知，仍舊只有通過電話而已，而8月1日當天就她所知沒有郭柯會，她也不在現場。

而對於週刊報導，只要郭台銘與柯文哲兩人的民調，勝過韓國瑜或蔡英文5到10個百分點，郭台銘就會投入總統大選一說，劉宥彤也表示一切純屬子虛烏有。劉宥彤說，「如果真的有這樣的策略，幕僚團隊應該現在就要開始做準備，不過到今天為止，我們都沒有相關訊息，也沒有開始準備的情況，所以我認為消息是編篡性質居多。」