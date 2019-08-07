美中貿易戰陰霾持續籠罩，即便部分廠商生產線陸續移回國內，訂單移轉效應發酵，但在國際原物料行情疲軟、機械買氣保守觀望之下，今（2019）年7月出口282億美元，月減0.6%，年減0.5%；累計前7月出口1864.3億美元，亦年減3%。不過，對美國出口值仍創歷年新高，年增21.7%，前7月對美出口占比更攀升至1成4，為近13年新高。

財政部指出，美中貿易紛擾拖累全球經濟成長動能，國際原物料價格隨之走緩，所幸部分廠商生產線陸續移回國內，訂單移轉效應發酵，加上積體電路外銷回溫，7月出口282億美元，僅微幅減少0.5%，而且比起上半年減幅已明顯縮小，在亞洲四小龍中，也是唯一出口呈現明顯收斂。

至於7月進口復因廠商備料步調不一，規模值為246.4億美元，年減5.4%。累計1至7月出口較上年同期減3%，進口減0.8%。

若就主要貨品出口中，7月基本金屬、化學品、塑橡膠及其製品受原料行情走低及買氣不振影響，各減17.7%、13.4%、10.1%，資通與視聽產品、電子零組件出口規模各創歷年單月及同月新高，分別年增25.7%、1.8%。累計前7月塑化、基本金屬及其製品出口減逾1成，資通與視聽產品受產能回流之挹注，強勁擴增 20.3%。

7月對主要市場出口則多呈下滑，以對日本年減7.7%最多，對東協、陸港各減5.2%、3.6%，對歐洲亦減2%；對美國出口值則創歷年新高，年增21.7%。累計前7月對美國、日本出口規模為歷年同期最高，各增18%、0.2%，對美出口占比攀升至1成4，為近13年新高，對東協、陸港各減9.2%、8%，對歐洲減4.5%。

展望未來，財政部認為，雖然美中貿易談判陷入膠著，日韓貿易爭端又起，國際經濟前景不確定性有增無減，加以高階智慧手機換機週期延長及市場趨於飽和，均牽制我國出口動能，但隨部分廠商調升在台產能配置、轉單效應，逐步進入外銷旺季，加上5G通訊、人工智慧、物聯網、高效能運算等新興商機推展，我國下半年出口可望逐漸回穩。