七夕情人節到，新竹市長林智堅加入送禮搶救班，臨時抱佛腳參加花藝課，準備手工花束要送老婆，他笑說，自己工作太忙，沒時間準備情人節禮物，但在幕僚慫恿之下，不僅自爆他首次約會靠吃火鍋把妹一招，與老婆開花結果，也錄下對太太的真情告白的影片，結果醞釀多時，只短短說了一句「媽媽辛苦了，情人節快樂」，他解釋是因為兩人關係已經「滿滿的」，不需多言。

市長林智堅今天到新竹市景點「將軍村」出情人節任務，這間具時代感的眷村小房中，藏著一間花藝店拾米豐瓶，除有各式花種，還有不少小植栽，這堂惡補班請到正妹花藝老師小乖，使用進口玫瑰、洋桔梗、雪梅與尤加利葉，製作象徵「永恆的愛」特製花束。

談到情人節怎麼過，林智堅超淡定分享，跟老婆沒有過節習慣，連送禮都很少，過程還狀況外突然問出「情人節一年到底有幾次」的NG問題，不過開始教學後他露出溫柔的一面，聽到老師說桔梗象徵永誌不渝的愛，讓市長興奮起來，大呼「嘖嘖嘖，這很重要！」。

林智堅自爆，老婆個性冷靜，自己常常送花給老婆，「但都是參加活動帶回來的」，老婆看了只會往往只會問「今天又是什麼活動」，他坦承「自己比老婆感性」，雖然工時長，也不常搞浪漫，但每天晚上都會對家人說「I love u」。

林智堅幕僚最後也提出快問快答，測試他對老婆的瞭解度，也揭露兩人的多個戀愛秘密，原來兩人第一次約會地點竟是火鍋店，被幕僚笑不太浪漫，他反駁道，吃火鍋的用餐時間較長，也開玩笑說老婆那時還特意把瓦斯轉小，就是希望可以跟他約會更久。