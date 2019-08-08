百隻寄居蟹瘋搶！暖男送廢螺殼當家　「交屋現場」超療癒

有時候一個小小舉動，卻能帶來無限力量！一名住在恆春的網友戴義宸，經常在海邊看見以「垃圾」為屋的寄居蟹群，對此他感到相當心痛、擔憂，於是他開始蒐集別人不要的廢螺殼、食用完的螺殼等，清洗乾淨後擺放至海邊，讓寄居蟹們有機會可以找到「合適」的新家，沒想到近百隻寄居蟹瘋搶，現場宛如「大型交屋現場」，戴先生忍不住將畫面記錄下來PO上網，影片意外爆紅，網友紛紛稱讚戴先生的善心，並直呼寄居蟹實在太可愛了！

網友戴先生和《NOWnews》分享，他常常看到寄居蟹以蝸牛殼、玻璃瓶蓋等垃圾，當作是遮掩風雨、保護自己的家，更誇張的是還看過「無殼」寄居蟹。為維護牠們的小生命，擔心有人一時不注意，不小心把牠們踩死，所以決定帶著清洗過的廢螺殼，來到後壁湖核三廠附近的沙灘上，希望能給牠們換新家。

看見這樣的生態變化，戴先生坦承十分擔憂，除了替牠們找新家之外，也想藉此影片提醒大家，不要因為一時興起，就把寄居蟹或者是海邊的貝殼帶走，希望大家能夠共同維護大自然。

微風吹進螺殼中所發出的聲音，讓附近的寄居蟹們蠢蠢欲動，紛紛聚集到戴先生擺放螺殼的地點，不同大小的寄居蟹前來一探究竟，期間還引起「大型交屋鬥爭」，瘋搶同個螺殼的有趣畫面，也讓網友直呼「超好笑的」！

可愛的「房屋買賣現場」，正向意義的療癒影片，網友們紛紛稱讚戴先生的愛心：「好棒！好有愛心」、「很有意義，很正面」、「好善良的畫面」，更有網友看完影片後還答應以後再也不抓寄居蟹了，看來戴先生的意念，真的透過影片傳達到網友心中了。（實習編輯：鍾桃甜）