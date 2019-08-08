今年第9號颱風利奇馬持續增強，暴風半徑持續擴大，今（7）日晚間5點30分正式發布海上颱風警報。

中央氣象局表示，利奇馬處於大低壓帶，水氣偏多，未來靠近台灣，降雨的狀況會更加明顯，特別在8號下半天影響大台北地區與東北部，可能達到豪雨等級，到了9號，除了北部、東北部，在中南部地區也可能有豪雨等級「以上」的降雨，民眾要多加防備。

8/7 17:53

中央氣象局於17點30分發布海上颱風警報，利奇馬颱風目前中心在臺北東南東方730公里之海面上，向西北移動。

8/7 18:06

中颱利奇馬持續朝台灣東北方海域移動，中央氣象局今（7）下午5點30分發布海上颱風警報，氣象局簡任技正謝明昌指出，利奇馬持續增強當中，宜蘭、北部地區首當其衝，預計明天早上會發布陸上颱風警報，但因為有輕颱柯羅莎、南海低壓的影響，未來的移動路徑存在變數。

8/7 18:45

高速公路局表示，針對高架路段（A級路段：國道1號汐五高架、五楊高架、373K以南至高雄港連絡道、國道3號高屏溪橋以南及國道5號頭城至蘇澳。B級路段：國道3號香山至快官及國道4號全線）依平均風速強度進行相關交通管制措施，請欲行經上述路段之用路人注意相關管制資訊發布情形。當風力預計達到強風管制標準時，將適時提前發布預警資訊，及啟動管制措施，並透過資訊可變標誌（CMS）、標誌車及相關警示設施，告知及導引用路人於相關路段之降速、大型車管制及道路封閉等行車管制資訊，也會藉由App、廣播、媒體等管道發布及推播相關資訊。

8/7 18:59

因應利奇馬颱風來襲，臺北市各河川疏散門預計將於9日凌晨0時完成關閉，臺北市政府將自8日上午7時啟動河川區車輛「只出不進」之管制措施，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線(附條件)停車，並暫停該區域路邊停車收費，請民眾不可再將車輛駛入河川區停放，已停放於河川區內之車輛，請提早移置。

8/7 19:00

因應臺北市中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門自8月8日7時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自8月8日7時起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線(附條件)停車，同時暫停該區域路邊停車收費。

8/7 20:40

氣象達人彭啟明表示，利奇馬颱風影響台灣最嚴重的時間，將從9日凌晨開始，屆時北北基、宜蘭、桃竹苗等地，都將可能受到颱風暴風圈籠罩，需要特別提高警戒。

8/7 20:47

中央氣象局表示明日中午以後，風雨逐漸增強，北台灣將可望達到豪雨等級，9日將是颱風影響最嚴重的時間。10日隨著颱風逐漸遠離，中南部將要注意由南海引進的強盛水氣，將可能有豪雨發生。颱風中心預期將在台灣東北海域掠過，登陸機率不大。但要注意的是，利奇馬目前持續增強中，未來有機會增強為強烈颱風。

8/8 08:36

中央氣象局發布利奇馬颱風的海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣。根據氣象局最新資料顯示，利奇馬已增強為強烈颱風，目前中心在台北東南東方海面，向北北西移動。