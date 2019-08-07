隨著全球降息潮來襲，貿易戰不斷升級，全球股市動盪，紛紛轉向公債、日圓、黃金避險性資產。美國總統川普週三表示，他對中國在全球市場行為的強硬立場，最終將有利於美國經濟。

美國總統川普週三 (7 日) 接受外媒訪問表示：「市場的反應是預料之中的，但是他仍然對美國經濟的實力充滿信心。」

川普稱：「最終，市場表現將比以往好得多，因為中國就像我們的一個錨。中國過去用不公平的貿易協議殺害我們，允許這種情況發生是一種恥辱。」

白宮經濟顧問庫德洛週二表示，預計中國談判代表將於 9 月來到華府談判，如果雙方在貿易協議上取得進展，最新的關稅仍有機會避免。

美中雙方近期頻頻出招反制，最新消息顯示，美方將矛頭再度指向華為，週三頒布禁購華為等陸企的新法規，中國則暗示要用「稀土戰」反制。

中國稀土行業協會週三（7 日）發布新聞稿回應，該協會將支持中國對美方的反制對策，指責美方的貿易霸凌行為，影響中國發展。

該新聞稿中的一段內容，引發外界關注中國出手稀土牌的聯想。該協會稱，將積極拓展海外市場，維護中國稀土在全球的戰略性地位，堅決支持國家針對美方加徵輸美中國產品關稅所採取的積極應對和反制措施。

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