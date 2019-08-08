▲新北市中和一處民宅內有衣櫃倒塌，一位民眾當場遭壓傷，失去生命跡象，目前仍在雙和醫院搶救當中。（圖／翻攝自 Google map ）
▲新北市中和一處民宅內有衣櫃倒塌，一位民眾當場遭壓傷，失去生命跡象，目前仍在雙和醫院搶救當中。（圖／翻攝自 Google map ）

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今（ 8 ）日清晨 5 點 28 分台灣東部海域發生規模 6.0 有感地震，最大震度在宜蘭縣武塔，達到 6 級，發出國家級警報提示，地震幾乎全台有感；上午 7 時 02 分再發生規模 4.5 地震。據了解，位於新北市中和一處民宅內有衣櫃倒塌，一位民眾當場遭壓傷，失去生命跡象，目前仍在搶救當中。

根據中央氣象局地震報告顯示，這起地震發生在台灣東部海域，宜蘭縣地區最大震度 6 級，武塔 6 級、南澳 5 級、蘇澳 5 級、冬山 5 級、宜蘭市 5 級，雙北市、花蓮縣、新竹縣、桃園市與台中市最大震度均為 4 級，許多民眾手機都立刻收到國家級警報。

▲ 今（ 8 ）日清晨發生芮氏規模 6 的有感地震，不少人從睡夢中驚醒。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲ 今（ 8 ）日清晨發生芮氏規模 6 的有感地震，不少人從睡夢中驚醒。（圖／翻攝自中央氣象局）

根據《 ETtoday 》報導，新北市消防局上午 7 時 39 分接獲通報，位在新北市中和新生街一處民宅，傳出有民眾住家衣櫃疑因地震倒塌，壓到一名年約 60 多歲的婦人，當場失去生命跡象，緊急送往雙和醫院搶救中，詳細原因仍待釐清。

對此，氣象局指出，這起地震主要由南宜蘭構造引起，這個位置過去也常發生超過規模 6 的地震，不排除一周內還會有更大的地震發生。

根據消防署初步統計，地震造成台北市萬華區包含萬大路、莒光路、興寧街等一帶 687 戶停電，新北市林口 642 戶停電，目前台電也已派員搶修中。交通部分，台灣高鐵指出，今上午 6 時準時發車營運，但受到巡檢速限影響，預計上午 8 時以前，各列車抵達時間可能略有延誤，欲搭乘高鐵的旅客要注意。（編輯：賴詠璿）

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