從最近的市場表現來看，聯準會 (Fed) 對利率的「中期調整」可能會變得更加強化一些。

在上週降息後，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 迅速撲滅市場對進入降息週期的觀點，並對經濟仍表達樂觀態度。

但事情在短短一週內發生了相當大的變化，金融市場也做出了相應的反應，因為債券已經更加強烈地顯示即將到來的經濟衰退。10 年期美國國債殖利率週三 (7 日) 觸及 3 年低點，與 3 個月殖利率之間的倒掛幅度是 12 年多來最大。

由於對全球經濟放緩的擔憂、貿易戰升級，以及紐西蘭、印度和泰國央行的降息，美國國債殖利率急劇下跌，推高了 Fed 將積極跟進的預期，鮑爾的評估似已過時。

Wrightson ICAP 首席經濟學家 Lou Crandall 表示，「Fed 和市場都在關注相同的事實，前景變得更加悲觀。」「鮑爾主席過去曾表示，當殖利率曲線倒掛時，商界將其視為經濟衰退的訊號並影響其營運計劃。Fed 知道這一點。」

因此，鮑爾將降息描述為「中期調整」，看來不太可能了。

市場預計 9 月再次調降 25 個基點的可能性為 100%，調降 50 個基點的可能性約為 1/3。根據芝加哥商品交易所 (CME) 的數據，在今年年底之前再降息 2 次的機率還有 60%。

Natixis 首席美洲經濟學家 Joseph LaVorgna 說：「這大部分都是心理層面的。」「這就是為什麼我認為 Fed 真的犯了一個錯誤，只降息 25 個基點。但他們稱之為中期調整，使它更加複雜。真的不該這麼說。」

川普總統對此表示贊同，他在週三早上的三則推文中表示，Fed 需要制訂「更大、更快」的降息政策。川普在上週四 (1 日) 的推文中宣布，美國打算對進入美國的所有中國商品加徵關稅，從而引發最新的波動。

Fed 發現自己處於市場預期和川普的要求之間的複雜處境，而目前的經濟照 Fed 官員的說法是隨著強勁的勞動市場繼續成長。

如果 Fed 認為需要更積極地採取行動，那麼「中期調整」的訊息可能會出現問題，這就會重複過去一年 Fed 浮現的溝通問題。

LaVorgna 說，「你必須找到自圓其說的方式。我不知道這是否會發生，但要是我就會這麼做：減少新聞發表會，減少訊息揭露，」「Fed 要讓自己對無法控制也無法預測的事情負責。」

更多 QE 即將到來？

除了降息之外，還有人預計 Fed 可能不得不啟動另一輪量化寬鬆 (QE) 的資產購買。美國銀行美林證券利率策略師 Mark Cabana 表示，Fed 剛剛結束了減持其持股的計劃，但可能不得不再次開始增加資產負債表，以便在銀行緊握儲備金的同時增加政府債券的發行量。

Cabana 在給客戶的報告中表示，最近通過提高債務上限的決議「將打開近期美國國債供應的閘門，可能迫使 Fed 在年底前開始擴大其資產負債表，」「美中貿易緊張局勢和相關國債拋售的惡化可能會加劇這種事態。」

他表示，各種事態發展將意味著「Fed 將需要應對這些資金壓力，以維持對其目標聯邦基金率的控制。但是，我們認為它不可能主動回應。」

10 年期美債殖利率走勢

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>