今（ 8 ）日清晨北台灣突然發生規模 6.4 的地震，許多人紛紛被這場地震狂搖驚醒！發生前，有一對小情侶也正好在通話，不過地震一來襲，女友卻突然尖叫斷訊，這樣的情形讓男友心急如焚，甚至直接驅車前往女友家，但沒想到一破門卻看到超傻眼畫面。

今日清晨突發地震，驚醒許多夢中人，而臉書不公開社團《爆廢公社》中就有一名網友發文表示，自己與女友五年來都有著睡前通電話的習慣，地震來前他們剛好也正在通話，但沒想到地震一來開始狂搖，女友卻突然尖叫，然後就沒有了訊號。

這樣的情形令他相當擔憂，於是他立馬騎車前往女友家裡！但好死不死摩托車竟然沒油，於是他便直接拿出千元大鈔加了 130 元的油，連找的錢都還沒拿就從士林飆往南勢角，沿路就算有測速照相也不停下，最後還找來鎖匠打開女友家大門！

但一衝進去，他卻驚見女友根本安然無事，平和地躺在床上大睡特稅，男網友直言這場景真的超傻眼，不過因為怕女友睡不飽，所以男網友就靜悄悄地直接離開。

文章一曝光後，就吸引許多網友留言，紛紛表示「有一種男友叫別人的男友」、「真愛來著」、「太幸福了」、「別人的男朋友都不會讓我失望」；不過也有網友搞笑直言「這通電話聊了 4.5 小時，難怪會累呀！」、「這個故事告訴我們身上要記得帶零錢，不然加油很虧」。

雖然也有許多人質疑故事的真實性，但男網友也於最後解釋「不跟你們誇張我女友真的是秒睡型的，而且她手機是靜音我跟女友都是開著電話聊一聊睡著就放在那啦」而女友之所以會尖叫是因為被地震嚇到，後來也沒有回撥電話是以為地震導致沒有訊號，所幸就直接回到床上睡覺。

另外他也針對自己飆車的行徑道歉「真的是錯誤示範！但我剛剛真的太緊張了，希望大家能遵守交通」。（編輯：陳雅雲）