▲郭台銘、柯文哲、王金平三人組合，無論是在好感度或整體聲量趨勢，皆呈現爬升勢態。（圖／翻攝柯文哲臉書／郭台銘臉書）
▲資深媒體人黃光芹還原郭柯二人密會過程，斷言郭柯合的大方向確定，「很快會有進一步公開的表示」。（圖／翻攝柯文哲臉書／郭台銘臉書）

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台北市長柯文哲組黨後，會在 2020 大選扮演何種角色，讓外界擁有無限想像空間。尤其前鴻海董事長郭台銘是否會與柯文哲合作，成為最熱門討論話題。即便郭台銘方已多次強調目前沒有「郭柯合」的想法，但資深媒體人黃光芹爆料，雖然郭台銘尚未做出最終決定，「但郭柯合的大方向確定」，幕僚已先期展開民調作業。

黃光芹今（8）日在臉書發文表示，郭台銘陣營否認媒體關於郭柯合的報導，但根據她掌握的消息來源，黃光芹還原郭柯兩人密會的重點如下：

1. 郭董尚未做參選的最終決定，但郭柯合的大方向確定，幕僚已先期展開民調作業。
2. 郭想確認，柯有無參選總統意願？
3. 郭想知道，為何柯要支持他選總統？
4. 郭担心，若他決定參選總統，柯若不與他搭檔，柯的選票是否會轉給他？
5. 兩人除了 8 月 1 日見面、 8 月 2 日通電，還有其他會面，但現今尚不能透露。郭柯兩人對蔡、韓當選，有相同的憂慮，尤其郭董親眼看過蔡衍明在國台辦的樣子，而感到震撼。
6. 郭仍在觀察韓、蔡對決，或三咖督選票浮動的狀態。
7. 郭仍在觀察柯的政治佈局。

黃光芹進一步透露，郭柯二人會談時，柯文哲說願意支持郭台銘選總統，只希望未來政府不要貪污。而柯文哲則是不傾向參選，打算把台北市長做好，剛好可以與韓形成對照，凸顯他帶職參選的不正當性，韓就完了。郭台銘則勸柯文哲擔任搭檔參選，否則選票難以轉移。但郭台銘也正在思考自己參選的正當性，三咖督的勝算有多少，會不會反而讓蔡英文得利。

黃光芹最後預言，郭、柯二人很快會有進一步公開的表示，只是郭台銘目前仍沈浸在「不選者最大」的滋味當中，還需要一點點時間。（編輯：倪浩軒）

▲（圖／翻攝自黃光芹臉書）
▲黃光芹臉書發文全文。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

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