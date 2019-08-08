說到速食店，有各式各樣的餐廳可以供顧客選擇，而在速食店之中，最共同的種類就是漢堡了，美國的速食店、高檔餐廳，都能看到漢堡的身影。近日就有網友在網路上做出了一個「顧客票選最愛連鎖漢堡店排行榜」，沒想到第一名竟不是大家最耳熟能詳的「麥當勞」。

根據《 CBS News 》報導，市場調查研究公司「 Market Force Information 」做了一個有趣的調查，他在速食店市場上隨機調查了 7600 名消費者，從漢堡的新鮮度、價格、營養價值、送餐速度、整潔度、服務態度與店內裝潢等方面，來給這些漢堡店排名，結果令人跌破眼鏡，第一名竟然不是「麥當勞」，而是美國人最愛的「In-N-Out Burger」，這間店以 73% 的綜合滿意度拿下第一，而排名第二的是美國本土較為知名的漢堡連鎖店「 FIVE GUYS 」，這間店的綜合滿意度則為 68%。

而眾人熟悉的「 BURGER KING 」（漢堡王）只有 33%，還有全世界都有的「 McDonald 」（麥當勞）排在最後一名，綜合滿意度只有 28% ，滿意度都不到第一名的一半，結果讓人非常驚訝。而顧客「最愛連鎖漢堡店」前十名分別為，「 In-N-Out Burger 」、「 FIVE GUYS 」、「 Culver’s 」、「 Whataburger 」、「 Smashburger 」、「 Red Robin 」、「 Steak’n Shake 」、「 Dairy Queen 」、「 Sonic 」、「 Jack in the Box 」。（編輯：王柏文）

Here are America's top 10 favorite burger joints. Did your favorite make the list? pic.twitter.com/eeEtvQQL7T — CBS News (@CBSNews) 2019年8月1日





America's favorite burger chains #InNOut https://t.co/jTlBz1CuZS pic.twitter.com/c0ib2AXc8o — Nelahism (@nela_minded) 2019年8月1日



