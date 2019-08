說到速食店,有各式各樣的餐廳可以供顧客選擇,而在速食店之中,最共同的種類就是漢堡了,美國的速食店、高檔餐廳,都能看到漢堡的身影。近日就有網友在網路上做出了一個「顧客票選最愛連鎖漢堡店排行榜」,沒想到第一名竟不是大家最耳熟能詳的「麥當勞」。

根據《 CBS News 》報導,市場調查研究公司「 Market Force Information 」做了一個有趣的調查,他在速食店市場上隨機調查了 7600 名消費者,從漢堡的新鮮度、價格、營養價值、送餐速度、整潔度、服務態度與店內裝潢等方面,來給這些漢堡店排名,結果令人跌破眼鏡,第一名竟然不是「麥當勞」,而是美國人最愛的「In-N-Out Burger」,這間店以 73% 的綜合滿意度拿下第一,而排名第二的是美國本土較為知名的漢堡連鎖店「 FIVE GUYS 」,這間店的綜合滿意度則為 68%。

而眾人熟悉的「 BURGER KING 」(漢堡王)只有 33%,還有全世界都有的「 McDonald 」(麥當勞)排在最後一名,綜合滿意度只有 28% ,滿意度都不到第一名的一半,結果讓人非常驚訝。而顧客「最愛連鎖漢堡店」前十名分別為,「 In-N-Out Burger 」、「 FIVE GUYS 」、「 Culver’s 」、「 Whataburger 」、「 Smashburger 」、「 Red Robin 」、「 Steak’n Shake 」、「 Dairy Queen 」、「 Sonic 」、「 Jack in the Box 」。(編輯:王柏文)

Here are America's top 10 favorite burger joints. Did your favorite make the list? pic.twitter.com/eeEtvQQL7T — CBS News (@CBSNews) 2019年8月1日





America's favorite burger chains #InNOut https://t.co/jTlBz1CuZS pic.twitter.com/c0ib2AXc8o — Nelahism (@nela_minded) 2019年8月1日