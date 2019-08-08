▲有網友在網路上做出了一個「顧客票選最愛連鎖漢堡店排行榜」，沒想到第一名竟不是大家最耳熟能詳的「麥當勞」。（圖／翻攝自 pixabay ）

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說到速食店，有各式各樣的餐廳可以供顧客選擇，而在速食店之中，最共同的種類就是漢堡了，美國的速食店、高檔餐廳，都能看到漢堡的身影。近日就有網友在網路上做出了一個「顧客票選最愛連鎖漢堡店排行榜」，沒想到第一名竟不是大家最耳熟能詳的「麥當勞」。

▲說到速食店，有各式各樣的餐廳可以供顧客選擇，而在速食店之中，最共同的種類就是漢堡了。（示意圖／翻攝自 YouTube）
▲說到速食店，有各式各樣的餐廳可以供顧客選擇，而在速食店之中，最共同的種類就是漢堡了。（示意圖／翻攝自 YouTube）

根據《 CBS News 》報導，市場調查研究公司「 Market Force Information 」做了一個有趣的調查，他在速食店市場上隨機調查了 7600 名消費者，從漢堡的新鮮度、價格、營養價值、送餐速度、整潔度、服務態度與店內裝潢等方面，來給這些漢堡店排名，結果令人跌破眼鏡，第一名竟然不是「麥當勞」，而是美國人最愛的「In-N-Out Burger」，這間店以 73% 的綜合滿意度拿下第一，而排名第二的是美國本土較為知名的漢堡連鎖店「 FIVE GUYS 」，這間店的綜合滿意度則為 68%。

▲第一名竟然不是「麥當勞」，而是美國人最愛的「In-N-Out Burger」，這間店以 73% 的綜合滿意度拿下第一。（圖／翻攝自推特）
▲第一名竟然不是「麥當勞」，而是美國人最愛的「In-N-Out Burger」，這間店以 73% 的綜合滿意度拿下第一。（圖／翻攝自推特）

而眾人熟悉的「 BURGER KING 」（漢堡王）只有 33%，還有全世界都有的「 McDonald 」（麥當勞）排在最後一名，綜合滿意度只有 28% ，滿意度都不到第一名的一半，結果讓人非常驚訝。而顧客「最愛連鎖漢堡店」前十名分別為，「 In-N-Out Burger 」、「 FIVE GUYS 」、「 Culver’s 」、「 Whataburger 」、「 Smashburger 」、「 Red Robin 」、「 Steak’n Shake 」、「 Dairy Queen 」、「 Sonic 」、「 Jack in the Box 」。（編輯：王柏文）

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