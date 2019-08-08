捷克首都布拉格市長賀瑞普（ Zdeněk Hřib ），不久前才因對台灣友好並反對「一中條款」而觸怒北京，遭中國大陸外交部發言人耿爽警告，勿再肆意破壞中捷關係，否則將損害到捷克自身利益。但面對北京當局的不滿，賀瑞普似乎並不怎麼在意，繼續挑動中國大陸敏感神經。

捷克媒體 Respekt 近日刊文指出，中國與捷克兩國間，因華為與中資投入問題，矛盾漸深，賀瑞普有意刪除布拉格前任市長在 2016 年與北京締結姊妹市時簽署的一中條款，並揚言若是今年秋天前沒有刪除該條款，將直接廢止雙方的姐妹市協議。

Respekt 是在捷克共和國首都布拉格出版的每週新聞雜誌，創刊於 1989 年，專門報導國內外政治、經濟、科學和文化等議題，是當地頗具名氣與報導深度的媒體。

在今年 2 月時，紐約時報等外媒曾就著華為問題，刊載中捷之間浮現的矛盾。捷克政府的網路安全機構，於2018年12月發布指令，警告華為構成潛在的國家安全威脅，禁止華為參與通訊網路建設，當時這個決定，讓包含捷克總統齊曼（ Miloš Zeman ）在內的人相當意外，畢竟過去這些年，北京一直將捷克視為其在歐盟利益的跳板，而捷克總統也一直熱切的在兩國之間建立經濟紐帶。不過，經濟利益的考量後來就出現了問題，齊曼幾週前批評，中國承諾的 2000 億克朗投資並未落實。

綜合中捷之間的歧見與爭端，Respekt報導分析，在賀瑞普的穿針引線下，台灣穿山甲或將取代中國大陸的貓熊，入主布拉格動物園。