蕭亞軒在2017年底傳出罹患怪病,至今神隱1年半的時間,不僅未出席公開活動,也鮮少更新社群網站,上個月突然在IG放上一段半夢半醒的影片,高喊「想念自己的毛小孩」,令粉絲超擔心她的精神狀況。昨(7)日她罕見曬出正面照,並大方向粉絲告白,令粉絲驚喜直呼:「等妳等瘋了!」

蕭亞軒昨天趁著七夕在IG上對粉絲大告白,同時曬出一張個人照,只見她穿著運動外套,連衣帽蓋住整個頭,臉上掛著大大的太陽眼鏡,回眸展放笑顏,看起來十分有活力,內文中寫下:「Good morning,Remember I love You All (早安,記住我愛你們!)」

貼文一出引來大批粉絲關注,紛紛留言表答對她的思念:「Elva想你了!快復出」、「都說你要復出了,希望是真的,我們真的等了好久好久」,也有不少粉絲關心她的健康:「出不出專輯沒所謂,只要你開心就好」、「Elva最近身體好點了嗎?多多休息享受生活」,就連歌手李玟也留言替她打氣:「We are all behind u,love u Elva(我們都在你身後,愛你)」

接著她似乎思念已過世的母親,貼出一張手寫「Elva愛Mommy」的照片,並寫下「you are always my favorites valentines.(你永遠都是我最愛的情人)」,令網友們更加心疼並留言替她加油打氣。

蕭亞軒在演藝圈消失了近3年,去年又被爆出罹患怪病,演藝事業全面停擺,事後經紀人出面澄清,蕭亞軒當時為了新專輯遠赴美國集訓,不料因壓力太大導致體力不支,甚至罹患嚴重的支氣管炎,讓她不得不先暫停工作專心養病。至今粉絲依舊關心她的身體狀況,也希望她能早日重回螢光幕,為大家帶來新作品。(編輯:吳俐文)