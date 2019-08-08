蕭亞軒在2017年底傳出罹患怪病，至今神隱1年半的時間，不僅未出席公開活動，也鮮少更新社群網站，上個月突然在IG放上一段半夢半醒的影片，高喊「想念自己的毛小孩」，令粉絲超擔心她的精神狀況。昨（7）日她罕見曬出正面照，並大方向粉絲告白，令粉絲驚喜直呼：「等妳等瘋了！」

蕭亞軒昨天趁著七夕在IG上對粉絲大告白，同時曬出一張個人照，只見她穿著運動外套，連衣帽蓋住整個頭，臉上掛著大大的太陽眼鏡，回眸展放笑顏，看起來十分有活力，內文中寫下：「Good morning，Remember I love You All （早安，記住我愛你們！）」

貼文一出引來大批粉絲關注，紛紛留言表答對她的思念：「Elva想你了！快復出」、「都說你要復出了，希望是真的，我們真的等了好久好久」，也有不少粉絲關心她的健康：「出不出專輯沒所謂，只要你開心就好」、「Elva最近身體好點了嗎？多多休息享受生活」，就連歌手李玟也留言替她打氣：「We are all behind u,love u Elva（我們都在你身後，愛你）」

接著她似乎思念已過世的母親，貼出一張手寫「Elva愛Mommy」的照片，並寫下「you are always my favorites valentines.（你永遠都是我最愛的情人）」，令網友們更加心疼並留言替她加油打氣。

蕭亞軒在演藝圈消失了近3年，去年又被爆出罹患怪病，演藝事業全面停擺，事後經紀人出面澄清，蕭亞軒當時為了新專輯遠赴美國集訓，不料因壓力太大導致體力不支，甚至罹患嚴重的支氣管炎，讓她不得不先暫停工作專心養病。至今粉絲依舊關心她的身體狀況，也希望她能早日重回螢光幕，為大家帶來新作品。（編輯：吳俐文）