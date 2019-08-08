強颱「利奇馬」警報　嘉市府各窗口整備因應

氣象局已發布強颱「利奇馬」海上陸上颱風警報，嘉市府積極完成各項颱風整備工作。市長黃敏惠呼籲，請市民鄉親注意颱風動態、配合移除洩水孔遮蔽物、檢視加固門窗與招牌植栽。

市府表示，為守護市民安全，市府常設「嘉義市政府災害防救緊急應變群組」，隨時監控颱風動態並完成各項準備動作，現群組已提升為二級開設，也敬請市民朋友把握時間，做好防颱準備。

嘉市府各項防颱整備如下：

1.防汛沙包索取：巿民朋友若有需求可向里辦公處告知沙包需求數量，本府將請施工廠商前往分送本巿各聯合里辦公處，或可自行至忠孝路牛稠溪橋旁右側之「後湖抽水站」向管理人員登記後領取。

防汛沙包可重複使用，若已無使用需求，可自行保管或送回原發放單位，或配合當地清潔隊時間及地點回收，切勿隨意丟棄，以免阻礙水流影響通洪及受罰。

2.居家排水疏通：住家前洩(排)水孔請勿覆蓋、阻塞，避免雨水無法即時宣洩造成積水，另外道路側溝及大排，若有阻塞排水不良等現象，請通知當地里長、環保局或工務處，以利派工前往清疏(淤)。

環保局表示，因應颱風來臨，目前除對於易淤積處加強清理外，並加強巡查道路旁側溝排水孔，如有阻塞情形隨即清除。此外，市府也針對路樹進行防災性修剪，建設處也針對公園內樹木檢視修剪，降低颱風樹枝折斷傾倒可能，若發現道路排水溝有阻塞情事，請撥打環保局申請清淤。

3.防汛災情查詢：請下載愛嘉義APP即時掌握颱風、雨量水位等各項訊息，或「嘉義市水情」觀看即時水情影像資料。

4.注意各地下道入口LED警示訊息：本市重要地下道路口均裝設「LED警示燈」，隨時提醒地下道通行及地下道水位變化狀態，敬請各位市民朋友通行前多加留意。

5.移動式抽水機佈設：8月8日中午12:00完成佈設，佈設地點為興村里甜根仔草堂 1 台、北回歸線 1台、後庄排水1台、後庄直排1台、番仔溝橋2台、嘉義交流道1台、紅瓦里2台及莊敬橋旁2台，合計11台，另有1台待命支援。