將近二十年來，「愛探險的朵拉」都在歌頌一個小小女英雄，因為她無畏無懼、不屈不撓的精神和正面價值觀，受到全球大小朋友的喜愛。製作團隊希望《朵拉與失落的黃金城》只是這個故事的第一篇章，能夠繼續啟發未來世代的小朋友。

「這是一部積極向上、啟發人心、宣揚女生力量的電影，由一個拉丁美洲裔的年輕女演員領銜主演。」製片克莉絲汀伯爾說：「我認為現在是推出這部電影的最佳時機，這是一部規模龐大、好玩有趣的家庭冒險片，主人翁是一個堅強的年輕女孩，我覺得全球各個年齡層的觀眾都會喜歡這部電影。」這位製片表示，最大的冒險其實並不是尋找自我，而是做自己。「對當今的小孩子來說，光是融入他們的同儕就是一場生死存亡的大冒險。」她說：「幸運的是，朵拉擁有很棒的存活技能。她頭腦聰明、天真無邪、活潑好動，而且完全不怕做自己。」

導演詹姆斯非常擅於塑造這種天真無邪的角色，他也以有趣的方式呈現片中的角色，而不是把這些角色當成笑話。他身上沒有一絲一毫的憤世嫉俗，反而擁有純粹的喜悅與愛。」《朵拉與失落的黃金城》充滿了正面的信息、魅力十足的角色以及精采刺激的冒險旅程，這部電影擁有所有經典冒險故事的元素，導演詹姆斯波賓說：「朵拉的母親說得很好：『這世界就在妳面前讓妳探索，所以去交交朋友吧，這才是真正的探險。』這對朵拉和全球觀眾來說都是非常重要的信息──擁有自信和做自己固然很棒，但是同時這個世界也有其他和自己不一樣的人。她在片中的人生旅程描述她是如何透過友情改變自己。我很喜歡你必須忠於自我的理念，但是同時也要從來自不同文化背景的人們身上學習，並且為全新的環境做出屬於自己的貢獻。這部電影傳遞的信息真的很棒。」

從小和探險家父母在叢林裡長大的朵拉（伊莎貝拉莫娜飾），學習到許多野外求生術，也熟知各種動植物的特性，為了救出被寶藏獵人抓走的父母親（麥可潘納和伊娃朗格莉亞飾），朵拉和好友猴子布茲、表哥迪亞哥（傑佛瑞華伯格飾）以及兩位高中同學展開一場冒險，過程中「搗蛋鬼狐狸」還不時出現來搗蛋，而樂觀活潑的朵拉與好友們一步步破解難關，並試圖找出失落的黃金城謎團。《朵拉與失落的黃金城》將於8月9日上映。