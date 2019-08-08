週四 (8 日) 交易，原油期貨價格本週陷入熊市，但今日因中國出現樂觀消息，原油期貨交易追隨全球股市上揚，所以收復本週部分跌幅。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.45 美元或 2.8%，收每桶 52.54 美元。

根據道瓊市場數據， WTI 原油期貨價格週三下跌至 51.09 美元，為今年 1 月 14 日以來最低收盤價。雖然週四價格稍微拉回，但 WTI 仍較 2019 年 4 月 23 日達到的高點 66.30 美元下跌 21%，仍處於熊市。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.15 美元或 2%，收每桶 57.38 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 原油期貨價格週三下跌 4.6% 至 56.23 美元，為 1 月 3 日以來最低收盤價。雖然週四價格稍微拉回，但 Brent 距離 4 月下旬達到的高點仍差距約 23%，依舊處於熊市。

由於中國將人民幣匯率中間價定在高於預期的水平，令其貿易數據更為樂觀，有助於穩定目前緊張的全球市場，也帶動美股週四上漲。

週三油價暴跌，成了 2015 年以降 WTI 原油價格最糟糕的一個月開局，係因川普與中國在內的大型石油消費國大打貿易戰，市場視該舉將造成全球能源需求風險。此外，EIA 庫存數據顯示上週供應意外增加，也是當日原油下跌的推力之一。

川普上週宣布，將對剩餘 3000 億美元的中國進口貨品加徵 10% 關稅，此舉已讓股市陷入混亂。

Capital Economics 全球經濟服務部門主管 Jennifer McKeown 與其團隊的研究報告指出，「雖然我們仍預期全球成長放緩，對油價造成壓力，但我們聚焦供應，尤其是伊朗的供應，將成為價格的樓地板。」

「市場擔心全球經濟邁向衰退，這點似乎有些過頭了，因為近期一些令人沮喪的經濟數據與其他較正面的數據兩兩平衡了，事實上，雖然幾個主要經濟體內的工業持續加深下行，但家庭消費成長普遍仍強勁，且許多情況下，投資和就業意願也開始穩定。」

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.1%，收每百萬 Btu 2.1280 美元，前一日收盤價 2.0830 美元為今年第二低收盤價。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 1.6457 美元，前一日收盤價 1.6203 美元為 2 月 26 日以來最低。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 1.7766 美元，前一日收盤下跌 3.8% 至 1.7532 美元，為 1 月 3 日以來最低。。

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