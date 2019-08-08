週四 (8 日) 全球債券殖利率反彈，中國 7 月出口貿易數據 (3.3%) 意外喜增，AMD 領軍科技股大漲，美股四大指數集體收揚。

週四 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 371.12 點，或 1.43%，收 26378.19 點。

那斯達克指數上漲 176.33 點，或 2.24%，收 8039.16 點。

標普 500 指數上漲 54.11 點，或 1.88%，收 2938.09 點。

費城半導體指數上漲 39.14 點，或 2.70%，收 1491.26 點。

標普所有板塊同步上揚，人民幣回穩且油價上漲，激勵能源領漲，11 個主要板塊中，公用事業與必需消費品漲幅較低。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 同步大漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.21%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.20%；臉書 (FB-US) 上漲 2.71%；Netflix (NFLX-US) 上漲 3.82%。

巴克萊分析師 Tim Long 發布首份蘋果分析投資報告，他認為服務性營收銷售將放緩，5G iPhone 不會對銷售有多大幫助，悲觀看待蘋果後市並給出「持股續抱 (equal weight)」評級，目標價設為 192 美元

半導體類股氣勢如虹，由 AMD (AMD-US) 領軍暴漲 (16.20%)。AMD 繼 2017 年後推出第一代 EPYC 伺服器處理器，性價比優異狠甩英特爾同等級商品 Xeon 處理器，華爾街分析師皆看好 AMD 未來的伺服器市佔比將攀高。

華爾街分析師皆看好 AMD 未來的伺服器市佔比將攀高。(圖片：AMD 官網)

賽靈思 (XLNX-US) 上漲 4.69%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 4.69%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.84%，英特爾 (INTC-US) 上漲 0.94%。

隨著美債殖利率回升，金融股買氣回溫，摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.67%；摩根史丹利 (MS-US) 上漲 1.75%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.79%。

台股 ADR 方面，聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.46%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.55%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.62%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.12%。

企業消息方面

番茄醬聞名的卡夫亨氏 (KHC-US) 週四盤前發布 2019 年上半年財報，上半年淨營收為 123.65 億美元，年減 4.8%，淨利為 8.45 億美元，年減 51.4%，宣布 12.2 億美元的業務減值支出，導致其股價一度暴跌逾 15%，收跌 8.58% 至每股 28.22 美元，創下 2 個多月來新低。

美股週四盤後，半導體晶片大廠博通 (Broadcom) (AVGO-US) 正式宣布以 107 億美元現金，收購資訊安全公司賽門鐵克 (Symantec)(SYMC-US) 安全業務部門，由於收購消息提前釋出，賽門鐵克週四股價上漲 12.3%。

經濟數據

週四 (8 日) 美國勞工部宣布，截至 8 月 3 日當週美國初請失業金人數為 20.9 萬人，優於預期的 21.7 萬人，亦優於前值 21.5 萬人，市場經濟學家認為，儘管美國經濟已出現高位放緩格局，但總體勞動力市場仍屬健康。

華爾街分析

全球央行紛紛降息，菲律賓週四成為又一亞太國家央行放寬貨幣政策，華爾街亦高度預期聯準會 (Fed) 將在 9 月再度降息，以緩解貿易戰帶來的不確定性。

週四 (8 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 發文施壓聯準會 (Fed)，稱不喜歡看到美元強勁，川普並抨擊 Fed 的每個決策根本都是錯誤。

8 月份通常是動蕩的月份，而今年 8 月的情況無疑符合這一標準。

本週美股主要指數動盪，道瓊指數和標普 500 指數週一分別下跌近 3%，那指下跌 3.5%，週三三大指數觸及本週低點後反彈，截至週四，標普與那指週漲幅回升至 0.2% 和 0.4%，道瓊僅下跌 0.4%。

SunTrust Private Wealth 首席市場策略師 Keith Lerner 表示，市場震蕩之後，成為恐懼和貪婪之間的鬥爭，促使有些人大量拋售，隨後有些人就會來買進。

Janus Henderson Investors 全球資產配置主管 Ash Alankar 表示，金融市場可能正在轉向一個基本面真的很重要的新時代。

Ash Alankar 表示，壞消息就是好消息的時代可能即將結束，本週三有三家央行降息的消息引發了恐慌，而非慶祝。

Ash Alankar 稱，股市面臨的一個風險來自川普總統。每次標普 500 指數達到高點，川普都會提高對中國的關稅。市場沒有預料到的，那就是通貨膨脹。關稅正在上升，聯準會正在放鬆政策，勞動力市場強勁——這些都是通膨的因素。

中國外匯管理局週四將人民幣兌美元中間價調貶至 7.0039，為 2008 年以來首見。

美國銀行財富管理高級投資總監 Bill Northey 稱，在目前環境下，政策風險仍是真正主導因素。面對貿易 / 關稅和貨幣政策，這兩個關鍵因素之間似乎存在反饋循環和交互作用。

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