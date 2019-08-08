香港反送中爭議持續，有香港市民發起 9 日至 11 日，一連三天的「萬人接機」集會。為此機場管理方也祭出應變措施，未來三天，從 9 日早上 6 點到 11 日晚上 11 點 59 分，將只許持有效機票，或 24 小時內離港的登機證和有效護照的離境旅客，以及持有証件的機場員工，才能進入一號客運大樓離境大堂旅客登記行段。

綜合港媒報導，「萬人接機」集會並沒有申請不反對通知書，但根據香港相關規定，無通知警方並獲通知書的集會，屬違法行為。香港親中政黨「民建聯」也於 8 日發新聞稿聲稱，該集會可能引起保安問題、影響旅客，並表達對此感到極度憂慮，促請機管局慎審應對。

民建聯表示，此活動將大量人群聚集在機場的真正目的，並不是接待旅客，而是提出政治訴求，並認為機場接機區實在不是舉行此類活動的合適地點，這種舉動只會為香港這個旅遊之都，帶來負面影響。希望機場管理局能及早做好各項措施，盡早向旅客及接機市民作出預警、制定人潮管理措施並廣泛宣傳，還有增派維安人員管理秩序，以免發生任何衝突。機場方則表示，知道有人發起集會，為確保機場運作暢順，已有相關配套措施，機場保安人員也會在現場協助旅客或機場員工，確保機場運作正常。截至 9 日清晨 7 點，尚無看見大批民眾集結跡象。

香港機場 7 月 26 日才有民眾舉行「和你飛」集會，當時獲得警方不反對通知書，當天集會和平落幕。「香港經濟日報」則報導，修例風波爆發以來，香港經濟受挫，並引用香港旅發局主席彭耀佳的發言，表示旅客人數、酒店入住率及零售數字，自 7 月起都出現下滑，而香港旅遊業界亦反映，8 月及 9 月的預訂來港數字顯著下降。