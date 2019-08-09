強颱利奇馬暴風圈今（9）襲台後強度持續減弱，但仍然維持強颱標準，目前對花蓮的威脅度降低，已經解除花蓮陸上颱風警報，預計未來3到6小時內會減為中颱，但台中、苗栗、新竹、桃園、雙北地區、基隆、宜蘭、馬祖仍維持陸上警戒，還是有機會出現強風豪雨。

中央氣象局簡任技正謝明昌表示，雖然目前在雙北市區沒有感受到太大的風雨，但現在沿岸已經有大風雨，雖然利奇馬強度為持續減弱，暴風半徑也有縮小的趨勢，但對台灣的風雨還是要多加留意，在桃竹苗山區累積雨量已經達到160毫米，預計到今天下午，台北山區會有豪雨、大豪雨等雨勢。

氣象專家彭啟明表示，利奇馬颱風與原來預期的路徑，「北漂」了50公里左右，另外因為暴風圈已經接觸陸地，受到地形的影響與颱風北方的太平洋高壓減弱，因此路徑往北修正，往北北西前進，最強的雨帶沒有進入雙北市區。

謝明昌指出，北台灣的雨勢到明天就會逐漸趨緩，但中南部的山區雨量會持續累積，提醒中南部民眾要特別注意，目前的風向主要由西北風影響，外圍環流會一波一波的影響台灣，未來預估轉為西南風後，中南部地區要注意有豪雨、大豪雨等級的降雨量。

謝明昌指出，台灣地區比較大的風雨出現在基隆北海岸與北部沿海，目前都有觀測到5米浪、10級陣風，未來基隆北海岸、馬祖都有機會出現6米以上的大浪，提醒民眾不能輕忽。