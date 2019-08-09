全球食品巨頭卡夫亨氏 (KHC-US)，週四 (8 日) 公布上半年財報，營收和淨利雙雙下滑，未達市場預期，公司宣布減記 12.2 億美元資產，開盤股價一度慘跌 15% 至歷史新低，市值縮水至約 56 億美元。

卡夫亨氏週四 (8 日) 收跌 8.58%，至每股 28.22 美元，創 2 個多月來新低。

卡夫亨氏股價 (圖片: Investing)

卡夫亨氏 Q2 財報關鍵數據

EPS：0.7 美元，經調整後為 1.44 美元，較去年同期的 1.43 美元，年減 51%

營收：123.65 億美元，年減 4.8%

營業利潤: 12.96 億美元，年減 54.6%

淨利：8.45 億美元，年減 51.4%

卡夫亨氏以製作番茄醬而聞名，旗下擁有許多消費者熟悉的餅乾、飲料品牌，而其最大投資人，便是知名股神巴菲特，據了解股神旗下的波克夏 (Berkshire Hathaway) 今年投資卡夫亨氏，一夜間損失逾 50 億美元，持股市值蒸發逾 13 億美元。

根據 Wind 數據顯示，巴菲特持有卡夫亨氏 3.26 億股，占總股數 26.7%。

食品業者卡夫亨氏的慘跌，也撼動了其他大型民生消費公司，彰顯了該食品企業在不降低投入和運輸成本的情況下，和削減營銷預算的情況下，努力減縮成本。

卡夫亨氏 7 月新任的執行長 Miguel Patricio 表示：「上半年成績不盡理想，公司仍有許多業務軌道需要改善」

該食品巨頭在去年收到美國證券交易委員會 (SEC) 傳票，針對其採購部門的財務報表進行調查，消息釋出導致其商業名譽受損，股價曾大跌 26.3%，至 35.5 美元。

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