今 (9) 日，華為在其舉辦的全球開發者大會上，如市場預期向外界發布其自身研發，能應用在全場景的分散式作業系統—鴻蒙 OS。

圖片: 華為開發者大會

在進入萬物相聯時代，華為認為作業系統需要具備跨平台、跨設備的能力，不像過去手機與 PC 的作業系統是分開，無法直接相互配合。

鴻蒙 OS 的出發點和 Android、iOS 都不同，鴻蒙 OS 能夠同時滿足全場景流暢體驗、架構安全可信、跨終端無縫接軌，及一次能開發多樣終端需求。

鴻蒙 OS 四大特性

第一、分散式架構首度用於終端 OS，實現跨終端電子設備無縫配合。

鴻蒙 OS 的「分散式 OS 架構」和「分散式軟匯流排技術」透過公共通信平台、分散式資料管理，分散式能力調度和虛擬外設等四大能力，最後可使消費者享受到強大的跨終端作業相互配合能力，進而帶來的無縫體驗。

第二、確定時延引擎和高性能 IPC(進程間通信) 技術實現系統流暢運作。

鴻蒙 OS 透過使用確定時延引擎和高性能 IPC 兩大技術解決現有系統性能不足的問題。確定時延引擎可在執行指令前分配系統中指令執行優先順序及時限進行調度處理，使應用程式回應時延降低 25.7%。鴻蒙微內核結構小巧的特性可使 IPC 性能大大提升，進程通信效率較現有系統提升 5 倍。

第三、基於微內核架構重塑終端設備安全可信。

鴻蒙 OS 採用全新的微內核設計，擁有更強的安全特性和低時延等特點。鴻蒙 OS 將微內核技術應用於可信執行環境 (TEE)，通過形式化方法，從源頭驗證系統正確，無漏洞的有效手段，提升資訊安全性。

鴻蒙 OS 首度將形式化方法用於終端 TEE，顯著提升安全等級。同時因鴻蒙 OS 微內核的代碼量只有 Linux 宏內核的千分之一，其受攻擊機率也大幅降低。

第四、透過統一 IDE 支援一次開發，多終端設備部署，實現跨終端生態共用。

鴻蒙 OS 憑藉多終端開發 IDE，多語言統一編譯。同時，開發者可以基於同一工程高效建構多終端自動運行 App，實現真正的一次開發，多終端電子設備部署，在跨設備之間實現共用生態。

華為方舟編譯器是第一個取代 Android 虛擬機器模式的靜態編譯器，可供開發者在開發環境中一次性將高階語言編譯為機器碼。此外，方舟編譯器未來將支援多語言統一編譯，可大幅提高開發效率。



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