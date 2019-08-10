「廚房、微波爐油膩膩的，怎麼清呀？」、「從來沒清過洗衣機，會不會把衣服越洗越髒啊？」、「廁所排水孔有點塞住，怎麼辦？」信義居家表示，這些常遇到的髒汙困擾，其實只要善用小蘇打粉就能搞定，因其弱鹼的化學特性可以分解髒汙，加上沒有毒性，不刺激皮膚，成為生活中不可或缺的清潔小幫手，但要注意鋁製品、羊毛及蠶絲等含有蛋白質的物品不適用。

若想清潔微波爐裡的難纏油汙，信義居家表示，首先準備一個可微波的容器，放入約1匙的小蘇打粉，並加1/4杯的水，將容器放入微波爐2分鐘，利用揮發的方式，可除去異味又達到清潔效果，最後再用半濕的抹布或海棉擦乾即可；廚房油汙則可噴上小蘇打水，靜置10-15分鐘，再用乾抹布擦拭，即可減少油膩感。

如果擔心洗衣機容易卡住毛絮，越洗越髒，信義居家指出，可把洗衣槽裝滿水，倒入小蘇打粉，按照平常洗衣步驟開始運轉，泡水4個小時，把附著在裡面的髒汙清一清，再把水放掉，沖洗乾淨，洗衣槽就能清潔溜溜。

衛浴空間裡的洗手台、水龍頭或鏡子，常常會有殘留的水垢，可使用微濕的抹布沾小蘇打粉，利用粉末顆粒擦拭去汙，再用乾抹布清潔，水垢就會消失。

想要除臭、除濕，也可用小蘇打粉，在小容器放置適量小蘇打粉，放在冰箱、鞋櫃、衣櫃等角落，就能吸附異味與濕氣，發現又有味道散出或結塊時，就可以更換新的；而垃圾桶在換新的垃圾袋時，也可在底部撒上小蘇打粉，避免惱人臭味。

除臭、除濕後的小蘇打粉，還可再用來疏通管線堵塞，像是廁所或洗手台排水孔都很容易阻塞，只要在排水孔周圍撒上小蘇打粉，接著用熱水讓小蘇打粉溶解流入排水孔，就能達到疏通效果。

除此，信義居家提醒，像是鋁鍋、鋁製茶壺等鋁製品，若使用小蘇打清潔會使表面變黑、變暗；含有蛋白質的物品也不適用，例如羊毛、蠶絲的紡織品或榻榻米，接觸到小蘇打後，會使其觸感變差、顏色也會改變。