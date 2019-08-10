房子裡東西越堆越多，雜物占據許多空間，導致家裡顯得擁擠，尤其高房價時代，大家僅能負擔起小宅，室內空間往往僅10多坪，居家收納更顯得重要，如何善用技巧，放大空間感，才能提高生活品質。

小宅收納撇步無它法，信義居家建議善用閒置空間與小工具。善用「牆壁」，在牆壁上釘幾塊木板，可以擺放書籍，或者購買方格鐵網置物籃掛在牆上，將小雜物、娃娃、小盆栽放置在裡面，掛上小燈串，房間就會整齊又有氣氛！；同理可證，廚房和浴室的牆壁也可以加裝掛勾，衛浴用品或廚具，都可以輕鬆收納！在外租屋則可利用無痕釘或隱形掛勾。

利用角落或一些隱藏空間做收納，包括，浴室的牆角加裝幾個層架，可以擺放換洗衣物、毛巾、沐浴用品，在洗手台下或者馬桶上方也可以放置收納盒。床底下也是很好的收納空間，將衣服整齊收在側拉式收納箱裡，不用擔心衣櫃空間不夠，可依季節或衣物類型分類。

小工具部分，則可善用「掛鉤」與「磁鐵」。信義居家指出，消費者可去五金行買一大包鐵製的S鉤，不管衣架、方格鐵網、掛衣桿，只要有橫桿的地方都能掛它，即可增加很多收納空間。除此，將磁鐵黏在冰箱，再黏上鐵製的盒罐，就可以輕鬆收納廚房調料、廚房小物。

除此，IKEA等居家用品店可買得到的大大小小收納盒，因容易堆疊與移動，且市面上的款式多樣。使用有分隔的收納盒，也可妥善分類物品或衣服等。