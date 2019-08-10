魔鬼終結者電子皮膚神還原！　切割500次還可自我修復

中興大學材料工程學系副教授賴盈至團隊，研發出一款不需要電池能量供應且具自修復功能，甚至能發電的透明、可伸縮電子皮膚，在未來機器人、義肢皮膚、智慧電子和人機介面的領域具有極大的應用潛力。研究成果刊登於8月份國際頂尖期刊《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)，被評為VIP文章。

賴盈至指出，人類皮膚柔軟、可伸縮、可以感受外在環境、不需電池驅動、受傷了還能自我修復。此項研發透過模擬皮膚的功能，概念源自於好萊塢科幻電影《終結者》系列中，由影星阿諾史瓦辛格扮演具有自我修復能力的機器人殺手，以特殊的導電電極和高分子作為基底，此新發明的電子皮膚兼具拉伸性、透明性、自修復、甚至不需供電主動運作等功能。

賴盈至表示，人造電子皮膚是機器人、人機介面技術的發展重點。目前的發展瓶頸在於大面積實現感測元件，大量被動感測器的耗電量是持久運用的致命傷，此外，外在的撞擊導致感測器破裂、受損，將影響電子皮膚的使用壽命。

此款電子皮膚具有高透明性、不須供電運作、能自我修復等特點，不僅聰明、省電又環保。此電子皮膚透明度達88%，可拉伸超過自身長度10倍，可適應不同型態的表面進行整合、配置，加上應用新穎的發電技術，此電子皮膚類似電鰻皮膚一般可以產生電力，發電量達20伏特，每平方公尺達240微安，能發電的功能，使此新電子皮膚不需要電池驅動，能夠自我主動運作，產生的電力甚至能夠驅動小型電子產品，利用自我發電的能力，此電子皮膚，可不須額外供給電源，即可自行對外部環境進行感測，這解決了電子皮膚耗電的問題。

人造電子皮膚的自修復機制可在室溫下進行，不需額外刺激，在2分鐘內可恢復原本元件功能，8小時內可回復原本的形貌，經承受高達500多次的外力切割後，此電子皮膚仍然可以自我修復。