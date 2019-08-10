繼一芳水果茶日前於官方微博表態支持「一國兩制」引發台灣網友反彈後，風波不斷延燒，多家手搖飲包括迷客夏、貢茶、大苑子等，都被捲入其中。許多台灣網友傷心高喊「要戒掉手搖飲了」，對此，曾在對岸工作多年的財經專家胡采蘋表示，手搖飲料店集體表態，意味著有一個主管他們政治態度的管理機制出現，所有台灣商家，都會開始麻煩不斷。

胡采蘋今（10）日在臉書發文表示，手搖飲料店被迫集體表態，不妙的倒不是中國台灣，而是整個營商環境惡化的問題。如果飲料店被迫集體表態，意味著有一個主管他們政治態度的管理機制出現，不管是商業主管機關還是衛生主管機關，不然不可能做到這麼快速而一致的表態。然而一旦有這種組織機能出現，以後這些飲料店，甚至是所有台灣商家，都會開始麻煩不斷。

胡采蘋舉例，財經雜誌的政治態度就是歸北京工商聯管，公司裡面放有一個「掛靠單位」派下來的人（媒體基本上都是黨經營，每個媒體都需要掛在一個政府單位下面，政府單位專門審查政治風險，並且跟北京工商聯這類主管機關保持溝通），一頁一頁審查政治風險，事實上審查最多的就是有沒有寫到什麼常委家族的資產，有沒有得罪不該得罪的人。

胡采蘋直言，如果這次針對手搖飲料店已經可以迅速而一致的要求表態，那就意味著這種政治控制機能已經布置成形，可以有效管理這些飲料店。一旦這種機能完成，那就不是政治上表表態可以結束的事情，這麼賺錢的事業，誰不想撈一點，各種各樣可以管的事情會隨之出現，中國學者將這類行為稱之為政治創造尋租空間。以政治之名出現的各種奇怪事情都會發生，胡采蘋說自己也經歷過不少搞笑情節。

胡采蘋強調，營商環境一旦惡化，你可別忘記人家是共產黨，殺地主殺富農的事情都發生過。中國人好人很多，跟他們做生意很 ok ，但事情一旦被中共看上，你真是只要有命活就該什麼都捨得放掉。飲料店業者是該早點考慮出售生意獲利了結的可能性了。（編輯：倪浩軒）