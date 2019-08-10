相信國民黨高層應該已經發現事情不大對勁了，照理來說，7月28日召開全代會，確定了2020年總統大選候選人之後，整個黨理應從中央到地方，都瀰漫一股拚命打選戰的氣氛，但半個月過去了，靜悄悄地，像什麼事都沒發生過一樣。

昨（10）日颱風假期間，國民黨前主席洪秀柱宣布將移籍至台南市參選區域立委，在國內政壇掀起一陣不小的聲浪，理由很簡單，她是到目前為止，國民黨唯一有「咖位」的政治人物宣布投入選戰。

到底國民黨發生了什麼事？

2018年8月舉行的國民黨全代會，眼見執政黨與總統蔡英文的民調支持度屢創新低，國民黨提名九合一選舉的候選人們齊聚一堂，氣勢十足，當時國民黨全黨上下都有信心贏得九合一大選。但時光冉冉，一年之後的國民黨全代會，雖然枱面上看起來仍然是熱熱鬧鬧，但會場上總有一股「怪怪的」感覺。

半個月前的國民黨全代會上，很明顯切割出了「韓粉」與「其他國民黨」，其中前者又老是抱著「總有刁民想害朕」的眼神，盯著韓國瑜以外的政治人物。但對於韓以外的政治人物來說，即使心裡總覺得韓的出線有點「怪怪的」「不蘇湖」，但在2020年勝選的前提下，仍然齊聲「挺韓」。

在這樣的氛圍下，全代會結束了半個月，但國民黨上下，嘴上說著還有柯文哲第三勢力的崛起，還有郭台銘沒整合完成，但相關的選戰氣氛，尤其是區域立委部分，仍然冷得不得了；完全嗅不到那種「重返執政」的企圖心與狂熱氣息，更完全不像距離總統與立委大選只剩153天。

挑明來說，高雄市長韓國瑜是不是國民黨現今的「人氣王」？相信沒有人能否認這一點。但姑且不說對全台2300萬人來說，就說在國民黨內，韓國瑜是不是「眾望所歸」？說老實話約莫還有著大概十萬八千里的距離。

問題的癥結在哪裡？其實就在於韓粉們高喊著的「非韓不投」。

執政，從來不是「一個人」可以做到的事情，但當韓粉喊出「非韓不投」時，對其他國民黨的從政黨員來說，就是種「要脅」，一副「如果你不支持韓，我們就讓你落選」的態度。迫於現實，國民黨黨代表們從善如流，但會不會覺得「悶」或「不爽」？恐怕也很難免。

再加上韓國瑜去年12月才就任高雄市長，在未來的選戰中，韓勢必很難回避「落跑」這個議題，在這樣的情況下，總統候選人不能為立委選情加分，反倒有扣分的危機；國民黨內部的從政黨員用「冷處理」應對，已經是厚道得不得了的舉措了。

如果韓國瑜還學不會什麼叫做「捧殺」，還搞不懂自己的處境與身分，2020年的總統與立委大選，國民黨的選情會陷入空前的困境。