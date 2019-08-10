「2019台中國際動漫博覽會」，即日起在文化資產園區盛大開展，獨家邀請「火影忍者」第二代「BORUTO慕留人」首次到日本海外舉辦特展，一早就吸引許多動漫迷到場「朝聖」，搶先體驗全球獨家的忍術關卡，直呼過癮！

「2019台中國際動漫博覽會」即日起至8月26日在文化部文化資產園區(原台中文化創意產業園區)盛大登場，邀請知名動漫團體「火星喵學院STARRY」帶來熱力四射的動漫歌曲，為活動揭開序幕。許多動漫迷一早就衝到現場，一睹心中嚮往的動漫角色，滿足動漫癮。

台中市長盧秀燕表示，今年動漫國際博覽會邁入第三年，好的政策我們不僅加以延續，還要做得更好，台中新聞局長自己就是動漫迷，因此今年動漫展不同以往，將市府許多政策融合動漫元素加以宣傳，同時邀請知名策展人佈展，打破傳統靜態展覽，有很多情境式互動裝置，充滿創意巧思，許多小朋友都相當期待。

盧秀燕更說，今年博覽會特別設置豐富多元的冒險關卡，民眾闖關成功就有機會獲得雙人日本來回機票，親自到日本體驗動漫狂潮！

新聞局長吳皇昇指出，今年台中國際動漫博覽會以「冒險的入口」為主題，打破常見的出版社與漫畫產業品牌(IP)的界線，透過整體策展方式，規劃情境式互動展區，且展出陣容龐大，包括國內外16組優秀的動漫作品。其中最大亮點就是首次在日本以外展出的「火影忍者」第二代「BORUTO慕留人」特展，讓民眾不需跑到日本，就可體驗「第七班忍術特訓班」訓練關卡，滿足火影迷心願。

此外，除了耳熟能詳的「飆速宅男」、「貝貝生活日記」及「湯瑪與朋友們」等知名國際漫畫產業品牌(IP)外，今年也特別邀請文化部金漫獎歷屆得獎與入圍優秀作品展出，包括今年首次參加美國規模最大動漫展「聖地牙哥國際動漫展」的「冥戰錄」及「大仙術士－李白」、以「摺紙戰士」打開知名度的周顯宗創作的另一個作品「異形貼紙」、金漫獎常勝軍的「有何不可」等，全部收錄在本次展覽，讓台灣的漫畫可以被民眾進一步認識。

新聞局表示，動漫國際博覽會除了好玩、好拍、好看的展覽外，週末假日還有多場精采活動，包含國際講座、DIY手作體驗、動漫電影院、動漫音樂會、動漫市集等，還有大小朋友最喜愛的動漫小火車，提供小朋友免費搭乘。