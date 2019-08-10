繼一芳水果茶日前於官方微博表態支持「一國兩制」引發台灣網友反彈後，多家手搖飲包括迷客夏、貢茶、大苑子等，都被發現曾經做過政治表態，風波不斷延燒。許多台灣網友傷心高喊「要戒掉手搖飲了」。對此，50 嵐官方火速發聲明滅火，表示 50 嵐僅在台灣設有各區代理公司，「近來於大陸、香港等地區仿冒開設之 50 嵐與我們並無任何關聯」。

根據 50 嵐的公告訊息指出，50 嵐首先表態，「 50 嵐僅在台灣設有各區代理公司，分別由各區代理公司負責管理經營，我們並未在海外設立任何總部，亦不接受海外加盟，近來於大陸、香港等地區仿冒開設之50嵐與我們並無任何關聯。」，再來「台灣目前於台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區營運由 50 嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立。」，最後 50 嵐更澄清，「本公司與任何企業、各區代理所開發之新品牌或海外的投資，並無合作關係，且 50 嵐總部至今並未更名品牌或以其他名號在海外經營、投資或擔任顧問等，為避免造成消費者的混淆受騙，50 嵐在此鄭重聲明，任何海外聲稱為 50 嵐關聯企業者，均非事實」。

50 嵐表示，這些年來只致力在台灣耕耘，並堅持只賣茶飲，用精選茶葉，搭配好的原料，新鮮現調每一杯茶飲。「感謝每一位支持 50 嵐的客人一直以來對我們的愛護，我們將更努力，希望能提供更好的商品與服務給每一位客人」，而網友看完後紛紛表示「我說這 50 嵐，可以喝」、「看到五十嵐的官網公告訊息我就放心了」、「 50 嵐鐵粉覺得好甘心嗚嗚嗚」、「決定明天就去買 50 嵐！」、「什麼？所以是山寨 50 嵐自己亂講話！？」。（編輯：王柏文）