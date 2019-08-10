▲結婚可是人生大事，在結婚之前千萬要想清楚，也要「看清楚」，千萬不要沒見面就衝動行事。（圖／翻攝《中國報》）
▲結婚可是人生大事，在結婚之前千萬要想清楚，也要「看清楚」，千萬不要沒見面就衝動行事。（圖／翻攝《中國報》）

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結婚可是人生大事，在結婚之前千萬要想清楚，也要「看清楚」，千萬不要沒見面就衝動行事。近日有一名男子在網路上認識了一位來台灣工作的美麗女子，兩人在網路上越聊越投機，最後開始談起了遠距離戀愛，2 年之後，他們決定要結婚，結果當男子飛來台灣一看到女方，直接嚇傻大喊「我要悔婚」。

▲有一名男子在網路上認識了一位來台灣工作的美麗女子，兩人在網路上越聊越投機，最後開始談起了遠距離戀愛，2 年之後，他們決定要結婚，結果當男子飛來台灣一看到女方，直接嚇傻大喊「我要悔婚」。（圖／翻攝《中國報》）

▲有一名男子在網路上認識了一位來台灣工作的美麗女子，兩人在網路上越聊越投機，最後開始談起了遠距離戀愛，2 年之後，他們決定要結婚，結果當男子飛來台灣一看到女方，直接嚇傻大喊「我要悔婚」。（圖／翻攝《中國報》）

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，在韓國打工印尼男子尤索夫（ Yusuf ）兩年前在網路上認識了一名在台灣工作的女子音坦（ Intan ），他們便開始了遠距離的聊天戀愛，尤索夫僅靠著音坦傳來的「正妹照片」就被深深吸引，雖然在談戀愛期間，尤索夫一直很想視訊對話，但對方都直接掛電話拒絕。之後尤索夫也認為自己年紀不小了，準備要成家立業，於是毅然決然的飛往台灣準備和音坦結婚，同時在女方的要求下尤索夫還寄了 1 億盧比（約新台幣 220000 元）給她買往返印尼的機票及化妝品。


▲看到音坦穿著白色印尼式婚紗迎接他，且從面紗中美麗的雙眼可以看出塔音的美麗。不過當音坦把面紗拿下來的時候，尤索夫瞬間傻眼，在他眼前的是一個 60 歲的大媽，讓他直接當場大喊「我要悔婚！」。（圖／翻攝《中國報》）

▲看到音坦穿著白色印尼式婚紗迎接他，且從面紗中美麗的雙眼可以看出塔音的美麗。不過當音坦把面紗拿下來的時候，尤索夫瞬間傻眼，在他眼前的是一個 60 歲的大媽，讓他直接當場大喊「我要悔婚！」。（圖／翻攝《中國報》）

結果當尤索夫飛抵台灣時，看到音坦穿著白色印尼式婚紗迎接他，且從面紗中美麗的雙眼可以看出塔音的美麗。不過當音坦把面紗拿下來的時候，尤索夫瞬間傻眼，在他眼前的是一個 60 歲的大媽，讓他直接當場大喊「我要悔婚！」，失望的尤索夫只能鼻子摸摸飛回韓國繼續工作，並嘗試看能不能追回那 1 億盧比，至於照片中的美女才是真正的音坦，也是一名印尼人，她稱那是自己大學時期的照片，被不肖人士盜用，實際上她已經結婚並有小孩了。（編輯：王柏文）

▲真正的音坦也是一名印尼人，她稱那是自己大學時期的照片，被不肖人士盜用，實際上她已經結婚並有小孩了。（圖／翻攝自 IG ）
▲真正的音坦也是一名印尼人，她稱那是自己大學時期的照片，被不肖人士盜用，實際上她已經結婚並有小孩了。（圖／翻攝自 IG ）

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