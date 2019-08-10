嘉義市政府推出「花甲食堂-作伙呷百二」新施政計畫，補助3個社會團體辦理花甲食堂，108年度已核定7個新的老人共餐據點，每個單位市府核定補助20萬元整，總計核定上限為160萬元，預計約350人受惠。

培元花甲食堂10日在嘉義鳳梨會社先天宮前廣場舉行揭牌儀式，成為黃敏惠市長任內第一個成立的老人共餐據點，同時也是今年度第一個揭牌的新據點，其餘6個食堂將陸續揭牌，提供共餐服務。現場食堂特別準備這個月精選主菜16道，道道健康營養，與貴賓一起「作伙呷百二」。

黃敏惠市長強調，在去年臺灣正式進入「高齡社會」(佔達總人口的14%)，而嘉義市比全國平均更早一年達「高齡社會」，在今年4月，嘉市高齡人口已突破15%，「為老人設想等同於為少年人設想」，多年前她在長照議題剛起步時，就讓嘉義市成為臺灣第一個「高齡友善城市」。

嘉義市培元長青關懷協會理事長涂煌延指出，培元花甲食堂的房屋用地是私人無償提供使用，由志工與廚師規劃餐食菜色，並由市府西區衛生所營養師提供專業服務。自8月5日起試辦，每週一到週四中午11時20分開始共餐，65歲以上每餐30元、65歲以下每餐40元、低收免費，目前每天平均可服務培元里約22位里民，並會持續增加服務人數。

社會處長林家緯表示，市府重視長輩福利，不但努力推動中央長照方案，也有很多高齡友善方案在進行，除了社區照顧關懷據點、長照2.0的ABC據點推展，也努力推廣預防勝於治療的觀念，努力讓長輩們健康老化、活躍老化。