中信兄弟今(10)日在天母棒球場迎戰富邦悍將，這個周末同時也是「恰恰」彭政閔生涯在此的最後演出，兄弟本場比賽靠著先發投受赫猛主投7局僅被敲3安、無失分的好投帶領下，終場以8:1大勝對手。

兄弟洋投赫猛在7月24號對Lamigo桃猿的比賽，只投了3又2/3局就狂丟8分吞敗，不過上一戰對統一獅回穩繳出6又2/3局丟1分的好投拿下勝投。而此役他日乎也延續了前場的好手感，前5局讓富邦打線一籌莫展，只有敲出1支安打，沒有得到分數。

而反觀兄弟打線則是逮到了包林傑不穩的時機，大舉進攻。4局下，詹子賢、陳子豪和彭政閔連續敲出安打，迅速攻佔滿壘；之後林智勝敲出2分打點安打，之後黃鈞聲的安打也打回1分，讓兄弟取得3:0的領先。

5局下，「黃衫軍」攻勢再起，詹子賢靠著保送上壘後，陳子豪擊出一壘安打，兩出局一三壘有人的局面下，包林傑又發生投手失誤，讓兄弟兵不血刃的再拿1分，5局打完握有4分領先。

富邦打線一直到第7局才從赫猛手上等到機會，首名打者高國輝選到四壞球，兩出局後李宗賢又敲出左外野的二壘安打，不過高國輝在跑回本壘的過程中遭到回傳球給觸殺，讓富邦該局功虧一簣。

8局下，張志豪又從富邦後援投手陳明軒手中開轟，將分差繼續擴大到5分。接著富邦更換投手為林晨樺，但是他也無法有效壓制，在滿壘的情況下先被王威晨敲出安打丟1分，之後詹子賢擊出高飛犧牲打，陳子豪再敲一二壘間穿越安打，兄弟單局灌進4分、以8:0遙遙領先對手，也鎖定了最後的勝局。

賽後赫猛表示，雖然剛來台灣時狀況有些不穩，但作為職業運動員就是要不斷的調整改變，這也是他為什麼今天能表現出色的原因。而對於台灣炎熱的氣候，他表示雖然過去在別的地方打球時有些經驗，但真的遇到也只能靠自身去適應，他就是盡量多喝水。