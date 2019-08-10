跟美國總統川普交好、有「元首級淫媒」之稱的美國富商艾普斯坦（ Jeffrey Epstein ），今（ 10 ）日被發現在獄中自殺身亡。艾普斯坦在上午 7 點半左右，被獄方人員發現上吊自殺。美國媒體報導稱，他在上個月 24 日也曾在獄中自殺未遂。

66 歲的艾普斯坦是知名華爾街投資銀行家，在 80 年代經濟蓬勃發展時，迅速累積財富，財富橫跨各國，與眾多政商名流交好。外界盛傳，他用約 1000 美元（約新台幣 30000 元）的價碼，誘騙未成年少女到他家發生性關係，並且仲介未成年女子給他的政商名流好友們。艾普斯坦曾在 2005 年遭到逮捕，被查出有 40 多名女子淪為他的性奴，當時他選擇認罪協商，入獄服刑 13 個月。

這次他再度被捕，隨著爆料者越來越多，艾普斯坦的性醜聞牽涉之廣，已到元首等級，包括美國現任總統川普、前總統柯林頓、英國安德魯王子等名人都是。其中有兩名受害人表示，曾被艾普斯坦強迫做性奴，「服務對象」則是英國安德魯王子。一名叫羅伯茨（ Virginia Roberts Giuffre ）詳細描述了被艾普斯坦和英國名媛麥克斯韋爾（ Ghislaine Maxwell ）強迫當「性奴」的 3 年痛苦經歷。她與安德魯王子的合照也跟著曝光，當時她年僅 17 歲。

白金漢宮對此事強烈否認。

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