英國距離無序脫歐已不到三個月，英國總理強生 (Boris Johnson) 承諾，無論如何，英國將於 10 月 31 日離開歐盟，然而脫歐引發市場對經濟衰退的隱憂加劇，第二季 GDP 意外下跌 2%，創下自以來 2012 年英國經濟首次於 Q2 萎縮的紀錄。

受此消息影響，英鎊兌美元重挫 0.82%。加上歐盟與英國之間對脫歐毫無共識，強生持續推動硬脫歐進程，雙雙打壓匯價表現。

英鎊與歐元和美元匯率走勢 (圖片: QUARTZ)

英國國家統計局 (ONS) 週五 (9 日) 表示，截至 6 月份的三個月內，第二季 GDP 低於市場預期之持平水準，總值萎縮 0.2%，創下 7 年以來最差表現。

脫歐的不確定性以及汽車產業停產，為導致國內生產總值下降主因，製造業和建築業的下降分別下降了 1.4% 和 1.3%，服務業增長僅為 0.1%。

根據數據顯示，英國第一季 GDP 也從 1.8% 下降至第二季的 1.2%，為去年初以來最低紀錄。其中 6 月成長率僅 1.0%，是 2013 年 8 月以來最低水準。

英國歷年季度 GDP 增減圖 (圖片: QUARTZ)

這些數據證實了市場對英國退歐的可怕預測，英國金融時報報導，光從英國退歐過程中，英國就已經損失了 1.5% 至 2.5% 的 GDP。

分析師指出，如果就目前脫歐沒有達成協議，就能讓英國陷入困境，這可能會使英國陷入經濟衰退，且會在 GDP 連續兩季皆出現萎縮時發生。

英國央行 (Bank of England) 上週做出預測，估計第三季 GDP 只會成長約 0.3%，同時下修 2019 年全年 GDP 展望，由成長 1.5% 下調至 1.3%，2020 年的成長率由 1.6% 下修至 1.3%。

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